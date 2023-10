Match amical : Le Gabon accroche la Guinée pour la grande première de Thierry Mouyouma

Les Panthères du Gabon désormais sous la direction du coach Dieudonné Thierry Mouyouma faisaient leur grande première ce mardi soir au stade de l’Algarve d’Almancil dans la banlieue de Lisbonne, face au Syli National de Guinée. Un match amical où le Gabon a failli concéder la défaite jusqu’en seconde mi-temps si ce n’était le réveil d’Aaron Boupendza sur penalty. Un match nul 1 but partout pour les débuts du nouveau sélectionneur gabonais après l’ère Patrice Neveu.

Les Panthères du Gabon ont eu fort à faire hier soir face au Syli National de Guinée. Si le match amical international n’avait pas de grands enjeux à la clé, il a tout de même permis de jauger la prise en main de Thierry Mouyouma, nommé le 7 octobre par la fédération gabonaise de football (Fegafoot) après l’éviction du technicien français Patrice Neveu. Une rencontre-test où le Gabon a tout de même failli perdre des plumes.

Le film de la rencontre d’hier

En effet, les Panthères certes privées de plusieurs de ses stars dont Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina ou encore Denis Bouanga ont été rapidement menées au score. A la 34e minute de jeu, le gardien de but Jean-Noël Amonome n’est pas parvenu cette fois à stopper habilement l’assaut de l’attaquant guinéen Serhou Guirassy sur coup-franc. Un but témoin de la suprématie guinéenne au cours de cette première mi-temps.

Un match-test qui a failli échapper au Gabon

De retour des vestiaires et menés au score 1 but à 0, les poulains de Thierry Mouyouma se devaient de réagir. Une réaction qui ne s’est pas longtemps faite attendre puisque ce n’est qu’à la 61e minute de jeu qu’Aaron Boupendza trouvera enfin le chemin des filets adverses pour le Gabon en transformant un penalty. Un match nul pour le Gabon qui parvient à accrocher la Guinée dans cette rencontre amicale sur le score de parité d’un but partout.