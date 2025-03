Manche retour du National Foot 1 : L’US Bitam s’impose en derby, la course au titre relancée

Le championnat de football de première division, National Foot 1, a repris ce samedi 8 mars avec le derby septentrional, qui a tenu toutes ses promesses. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a donné le coup d’envoi de cette phase retour à Oyem, où l’Union Sportive d’Oyem s’est inclinée sur sa pelouse face à l’Union Sportive de Bitam (0-1). Cette victoire précieuse permet aux Bitamois (18 points) de faire un bond au classement et de se repositionner dans le top 5.

Après une pause de deux semaines, les retrouvailles avec le championnat ont été marquées par la confrontation entre les deux clubs du Nord du pays, un spectacle riche en émotions. Ce derby, disputé au stade d’Akouakam dans la capitale woleu-ntemoise, s’est soldé par une victoire des visiteurs, l’US Bitam, sur la plus petite des marges (0-1). Ce succès permet aux Bitamois (18 points) de revenir dans la course, tandis que l’US Oyem (19 points) reste accrochée à ses positions malgré cette défaite.

Le général Oligui Nguema donnant le coup d’envoie de la rencontre

Les autres rencontres de la 14e journée, disputées le dimanche 9 mars, ont également réservé leur lot de surprises. Lambaréné AC a partagé les points avec Bouenguidi Sports (1-1), tandis que Vautour Club et CS Bendjé n’ont pas réussi à se départager (0-0). Le CF Mounana a dominé l’AS Dikaki (3-1) et, enfin, le FC 105 a pris le dessus sur Lozosports (1-0).

Avec 8 buts inscrits lors de cette journée, soit une moyenne de 1,6 but par match, les résultats ont quelque peu bouleversé le classement. Mangasport et l’US Oyem conservent leurs positions et leurs points respectifs, tandis que Bouenguidi Sports (18 points), grâce à son match nul, fait son entrée dans le top 3.

Classement après la 14e journée

Rang Équipe Pts J V N D BM BE GD 1 AS Mangasport 30 13 9 3 1 29 7 +22 2 U.S. Oyem 19 13 5 4 4 11 10 +1 3 Bouenguidi Sport 18 13 5 3 5 14 11 +3 4 Vautour Club 18 13 5 3 5 17 14 +3 5 U.S. Bitam 18 13 5 3 5 18 17 +1 6 AS Dikaki 18 13 5 3 5 14 15 -1 7 FC 105 17 13 4 5 4 12 10 +2 8 Lozosport 17 13 5 2 6 12 20 -8 9 AO C.M.S. 16 12 3 7 2 9 7 +2 10 A.S.O. Stade Mandji 16 12 4 4 4 9 8 +1 11 Lambaréné A.C. 15 13 4 3 6 15 16 -1 12 CF Mounana 12 13 2 6 5 11 15 -4 13 C.S. Bendjé 9 13 2 3 8 24 40 -16

La phase retour s’annonce donc passionnante, avec des clubs déterminés à se battre pour une seconde moitié de saison palpitante.