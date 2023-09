Malmenés de toute part, les déflatés de Néo Sécurité réclament l’aide du président de transition

C’est un cri de détresse que celui qu’ont lancé ce jeudi à Port-Gentil, les déflatés de Néo Sécurité à l’endroit des plus hautes autorités en tête desquelles le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En effet, après leur mouvement d’humeur observé en octobre 2020 à leur base située vers le lycée technique de Port-Gentil, ils ont dénoncé ce 14 septembre au même endroit, les mauvaises conditions infligées par leur directeur Ruud Gullit Mbinah.

« Nous venons mettre à nu ce que nous subissons depuis plus de deux ans par notre employeur Ruud Gullit Mbinah. Ils savaient qu’on rentrait en fin de contrat avec le client, il est rentré en possession du versement de fin de contrat, nous abandonnant à notre triste sor », regrette le représentant du collectif des anciens employés, Joseph Mboumba Anguilet.

Le porte-parole du collectif des ex-employés

Cumulant pour certains 10 à 12 ans pour d’autres plus. Ils ont été laissés sans suite par la direction générale de l’entreprise qui a pris la poudre d’escampette sans jamais donner de suite favorable. En cette crise économique depuis belle lurette, ils ont du mal à payer la scolarité de leurs enfants, leur loyers, à se nourrir convenablement. « Aujourd’hui nous voulons que justice soit faite. Il vient à Port-Gentil comme il veut sans s’inquiéter. Et nous ici nous croupissons dans la misère », a-t-il ajouté.

Le pire dans tout ça, certains ont été chassés des maisons qu’ils louaient, certains foyers ont été disloqués... Ils réclament également les congés impayés ainsi que les gratifications et bien d’autres primes. Mais également le versement pure et simple des cotisations sociales. « Certains cumulent 2 mois d’arriérés de salaires, voire 3 mois et même plus sans nous verser nos soldes de tout compte. Et même sans nous verser la CNSS pendant 12 ans et plus », dénonce Joseph Mboumba Anguilet.

L’état de l’entreprise aujourd’hui

En portant plainte contre leur employeur à l’inspection du travail, ils ont été malmenés froidement, puis renvoyés au tribunal de Port-Gentil. « L’inspection du travail nous a remis les dossiers nous disant de voir ce que nous pouvons faire », fustige le collectif. Face à tout ce qui précède, ils s’en remettent aux plus hautes autorités du pays afin que leur situation soit réglée définitivement. « On appelle les plus hautes autorités du Gabon de venir nous aider vu qu’on a tout fait rien n’a abouti. Beaucoup se sont suicidés. On demande à l’autorité de la transition d’agir », implore un autre déflaté de Néo Sécurité Koulibaly Bakari.