Mali : Un militaire tué et 3 autres blessés dans une attaque dans le nord

Un soldat malien a été tué et trois autres blessés, dimanche, dans une attaque menée par des hommes armés non identifié contre le poste d’Acharane dans la région de Tombouctou (nord), ont annoncé les forces armées maliennes (FAMA) dans un communiqué.

Les autorités maliennes indiquent que quatre assaillants ont trouvé la mort et des armes ont été récupérées. ’’Les FAMa viennent de réagir vigoureusement ce matin, aux environs de 06h30, à une attaque du poste d’Acharane, région de Tombouctou par éléments non encore identifiés’’, explique la même source.

’’Bilan provisoire : 1 mort et 03 blessés côté FAMA (Forces armées maliennes). Du côté ennemi, 04 morts abandonnés sur le terrain et plusieurs armes individuelles et collectives récupérées’’, note le communiqué. Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord, le centre et le sud du pays.