Les Etats-Unis ont restitué mardi au Mali, plus de 900 objets archéologiques et ethnographiques, "pillés illégalement pour la plupart". La remise des objets a été faite par l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique, Dennis B. Hankins au Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga, lors d’une cérémonie tenue au Musée national.

En réceptionnant ces objets, le chef du gouvernement de la Transition a rappelé que le Mali est confronté au pillage de ses objets archéologiques et ethnographiques, qui a connu une recrudescence consécutive à la crise sécuritaire. « Notre patrimoine culturel ne doit pas rester prisonnier des musées d’autres pays. Notre jeunesse a envie d’accéder à la créativité et à la spiritualité d’époque lointaine », a-t-il noté.

Parmi les objets rendus figurent six grandes urnes funéraires, datant de 900 à 1700 après Jésus-Christ, un récipient à double coupe en engobe rouge imprimé, datant de 800 à 1500 avant Jésus-Christ et 913 pierres et têtes de haches de la période néolithique. Il y a également un pot polychrome à col haut daté entre 1100 et 1400 avant Jésus-Christ.