Pierre-Claver Maganga Moussavou : « Ce qu’on me reproche, c’est d’être proche des Gabonais ! »

Pierre Claver Maganga Moussavou a accordé une interview à la rédaction d’Info241 lors de son dernier séjour parisien. L’homme politique gabonais s’est exprimé sur les questions de l’heure concernant le Gabon, sa situation politique et son avenir.

Égal à lui-même, c’est en ces termes que l’on peut qualifier l’interview Pierre Claver Maganga Moussavou a accordé à Info241. L’ancien Vice-Président de la République gabonaise, plusieurs fois ministre, député et maire de Mouila a répondu sans détours aux questions posées par info241.

« La confiance n’exclut pas le contrôle »

S’il a salué le coup d’Etat du 30 aout 2023 mené par « les vaillants soldats » de l’armée gabonaise et assuré son soutien politique à la transition qui a évité « un bain de sang qui était prévisible », Pierre Claver Maganga Moussavou ne fait pas pour autant un chèque en blanc au CTRI « je me suis engagé à soutenir le CTRI dans ses actions mais avec lucidité car la confiance n’exclut pas le contrôle ».

L’affaire de la lettre d’Albert Ondo Ossa

Interrogé sur « l’affaire de la lettre d’Albert Ondo Ossa » dans laquelle il a demandé la libération de Mike Jocktane et de ses compagnons, Pierre Claver Maganga Moussavou a assumé avoir demandé la libération de « gens qui ont eu pour seul crimes, d’avoir des papiers qui venaient de nulle part » (Albert Ondo Ossa ayant nié être l’auteur de ce courrier, Ndlr.) d’autant plus qu’il a des personnalités qui ont du sang des gabonais sur les mains et qui sont libres. « On a affaire à une situation rocambolesque » a déclaré Pierre Claver Maganga Moussavou qui a salué la décision du Président de la transition, chef de l’Etat, Brice Oligui Nguema pour la libération de Mike Jockane.

« Plus on cherche à me salir, plus on me pousse à résister »

Interrogé sur la polémique dont il est l’objet menée par certains de ses compatriotes sur Internet l’accusant d’être responsable de la mort d’Emmanuel Isozet Ngondet, ancien premier ministre du Gabon, mort du COVID, mais aussi d’avoir comploté pour prendre le pouvoir, Pierre Claver Maganga Moussavou a dénoncé une campagne de dénigrement abjecte et sans fondement. « C’est une affaire regrettable (…) il y a des gens qui ne reculent devant rien pour opposer des Gabonais » a déclaré Pierre Claver Maganga Moussavou. « Plus on cherche à me salir, plus on me pousse à résister » a déclaré Pierre Claver Maganga Moussavou qui assuré qu’il a saisi son avocat pour donner une suite à ces accusations.

Optimiste

Sur l’avenir du Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou s’est déclaré optimiste et a assuré sa volonté d’œuvrer pour l’avènement d’un Gabon meilleur gouverné au plus près des populations. Il a exprimé sa volonté d’œuvrer dans ce sens tant que ses forces le lui permettront.

Interrogé sur l’ancien président de la République Gabonaise Ali Bongo qui a lancé un appel à l’aide – en Anglais – à la suite de son renversement à faire du bruit, Pierre Claver Maganga Moussavou n’a eu que ces mots : « Vanité des vanités » …

Propos recueillis par Jocksy Ondo-Louemba.