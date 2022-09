Libreville : Plusieurs familles gabonaises à la belle étoile après un violent incendie à Rio

Un incendie d’une rare violence est survenu mercredi après-midi au quartier Rio de Libreville, dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise. L’incident qui s’est produit peu après 13h, a consumé au moins deux maisons d’habitation. Un court-circuit serait à l’origine du départ du feu, à en croire plusieurs sources.

Plusieurs familles gabonaises ont dormi hier soir à la belle étoile à Libreville. Et pour cause, un incendie s’est déclaré au quartier Rio, réduisant en cendre deux maisons. « Heureusement que les enfants se trouvaient hors de la maison, on va habiter où ? Seigneur ! », s’est presque réjoui une des victimes à nos confrères de l’AGP.

La violence des flammes hier

Comme il fallait s’y attendre dans ce quartier désenclavé de la capitale gabonaise, les sapeurs pompiers sont arrivés comme d’habitude avec un grand retard alors qu’ils disposent d’une base non loin du lieu du sinistre. Leur arrivée à tout de même permis de circonscrire le feu à ces deux habitations et éviter un embrassement général du quartier.

Parmi les sinistrés figurent une mère de famille qui venait de perdre son mari. Un double malheur qui laisse cette famille sans voix et sans ressource. « Je demande juste un petit geste de compassion pour ma maman qui vient à peine de perdre sa maison », a déclaré la fille d’une des sinistrées qui appelle désormais à l’aide les autorités gabonaises.