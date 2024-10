Lesotho vs Gabon ce mardi : Les Panthères vont-elles enfin rugir d’audace cet après-midi ?

Ce mardi après-midi, les Panthères du Gabon se préparent à affronter le Lesotho au stade Moses-Mabhida de Durban à 14h00 (heure du Gabon), lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Après un match aller frustrant qui s’est terminé sur un score nul (0-0) vendredi dernier à Franceville, l’heure est à la réflexion et à l’audace pour les joueurs gabonais.

Le sélectionneur national, Thierry Mouyouma, a clairement exprimé ses attentes lors de la conférence de presse d’avant-match. Il a exhorté ses joueurs à corriger les erreurs du match précédent et à adopter une approche plus agressive face à un adversaire déjà rencontré. « Vous allez jouer face à un adversaire que vous avez affronté il y a trois jours. La première chose à faire est de corriger les erreurs commises au match aller », a-t-il déclaré. Cette invitation à l’audace met en lumière la nécessité d’un changement d’attitude sur le terrain.

L’arrivée hier matin des Panthères à Durban

Les Panthères doivent se montrer intrépides pour maximiser leurs chances de succès cet après-midi. Mouyouma a insisté sur l’importance d’afficher une volonté offensive, incitant ses joueurs à se projeter vers l’avant et à faire preuve de créativité face à la défense du Lesotho. « Soyez agressifs dans le bon sens du terme, dégagez l’envie de faire plus et n’hésitez pas à faire mal à l’adversaire », a-t-il ajouté. Cette mentalité proactive pourrait être la clé pour renverser la tendance et décrocher une victoire cruciale pour la qualification à la CAN.

Dans un contexte où chaque point compte, les Panthères sont appelées à sortir de leur zone de confort. La pression est forte, mais la détermination des joueurs pourrait faire la différence. L’équipe gabonaise a les ressources nécessaires pour briller sur le terrain et faire preuve d’audace. Ce match face au Lesotho s’annonce donc comme un véritable test pour les Panthères, qui devront allier courage et stratégie pour espérer ramener les trois précieux points à la maison.