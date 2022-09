Les sirops contre la toux Broncalène interdits à la vente au Gabon

Les sirops enfants et adultes Broncalène ne sont plus autorisés à la vente au Gabon. Ainsi en a décidé l’Agence gabonaise du médicament par le biais d’un communiqué adressé aux officines pharmaceutiques du pays. L’agence a annoncé ce 26 septembre la suspension des autorisations de mise sur le marché gabonais (AMMG) en raison du bénéfice-risque devenu défavorable de ce produit.

Une vue du produit pharmaceutique

Il s’agit des produits des flacons de 150ml et 125ml de Broncalène utilisés pour combattre la toux chez l’enfant et l’adulte. Cette décision de retrait du marché a été prise très tardivement au Gabon puisque Broncalène faisait déjà l’objet de plusieurs retrait du marché français depuis novembre 2011 notamment chez le nourrissons en raison de son manque d’efficacité et des cas de complications médicales du produit commercialisé par le laboratoire Melisana Pharma (France). La plus récente remontant au 8 septembre dernier.

« Le directeur de l’Agence du médicament vous prie de bien vouloir procéder à un rappel de lots des stocks présents dans vos établissements desdits produits et de tous les médicaments contenant la pholcodine. Les services de l’Agence du médicament restent à votre disposition pour tout besoin d’information complémentaire », souligne Ange Mibindzou Mouelet, directeur de l’agence gabonaise du médicament.