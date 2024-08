Les héros de la Résistance gabonaise mis à l’honneur dans une exposition à Libreville

Depuis le 13 août, Libreville accueille une exposition inédite qui rend hommage aux héros oubliés de la résistance gabonaise contre la colonisation. Intitulée « Les Héros de la Résistance Gabonaise », cette exposition se tient à l’Institut Culturel Hispano Lusophone et se poursuivra jusqu’au 5 septembre prochain. Elle vise à reconnecter le public gabonais à une histoire souvent ignorée et négligée, celle des résistants à la pénétration coloniale.

Pendant des siècles, les conflits mondiaux et leurs héros ont dominé les récits historiques. Cependant, au Gabon, les figures qui se sont opposées aux explorateurs et aux colons sont rarement mentionnées dans les livres d’histoire. Même au sein des universités, ces résistants restent méconnus, privant ainsi les étudiants de leur propre patrimoine historique.

Un passé oublié, une histoire à réécrire

L’histoire de la résistance gabonaise plonge ses racines dans une période sombre, marquée par la traite négrière au 16ème siècle. Alors que l’Afrique était le théâtre d’un commerce d’esclaves destiné à alimenter les activités agricoles et minières du Nouveau Monde, certains Gabonais ont résisté avec courage. Parmi eux, Gaspar Yanga, également connu sous le nom de Nyanga, s’est imposé comme l’un des premiers libérateurs des Amériques. Originaire d’une famille royale Punu du Gabon, Yanga a mené une rébellion d’esclaves au Mexique, où il est devenu un héros et un symbole de la lutte pour la liberté.

Le lieu de cette exposition historique

Pourtant, malgré l’importance de cette figure historique, son histoire n’est pas enseignée dans les écoles gabonaises. Selon des récits, Yanga serait un prince africain, fils d’un roi vivant entre les provinces actuelles de la Nyanga et de la Ngounié, alors intégrées au vaste royaume du Congo.

Un devoir de mémoire à travers l’art et la culture

L’exposition, organisée par des artistes, historiens et professeurs d’université, ambitionne de corriger cette omission historique en mettant en lumière des personnages essentiels de la résistance gabonaise. À travers des illustrations, des récits et des témoignages, elle invite le public à redécouvrir quatre grandes figures de la résistance : Wongo, le guerrier Wandji, Emane Ntole, le résistant Fang, Mavurulu (aussi appelé Nyonda Makita), le combattant Punu, et enfin Gaspar Yanga, le libérateur afrodescendant de Veracruz.

Les deux organisatrices

Pour Véronique Solange Ekome Beka, présidente fondatrice de l’Institut Culturel Hispano Lusophone, il est crucial que ces héros soient intégrés dans les programmes scolaires et universitaires. « Les élèves et étudiants doivent connaître ces figures emblématiques qui ont marqué l’histoire de notre pays et du continent africain », souligne-t-elle, appelant à une revalorisation de ces personnages longtemps éclipsés par les récits dominants.

Un hommage à des vies de sacrifice

Les organisateurs de l’exposition rappellent que ces résistants, s’ils n’étaient pas massacrés sur place, étaient souvent déportés vers d’autres régions pour être réduits en esclavage. Leurs vies étaient alors consacrées aux travaux forcés dans les mines et les plantations de canne à sucre du Nouveau Monde. Pourtant, malgré les sacrifices de ces héros africains pour bâtir le monde tel qu’il est aujourd’hui, leurs histoires restent méconnues, occultées par des manuels scolaires et des récits remplis de stéréotypes déshumanisants.

Cette exposition vise à redonner une voix et une dignité à ces héros, à travers un hommage visuel et historique. Elle marque également une nouvelle ère dans la reconnaissance de l’histoire gabonaise, avec des événements comme la visite annoncée du maire de Veracruz, en hommage à Gaspar Yanga, un héros partagé entre le Gabon et le Mexique. En mettant en avant ces figures de la résistance, l’exposition espère encourager une meilleure connaissance de l’histoire nationale et raviver la mémoire collective des Gabonais autour de leurs héros oubliés.