Les candidats musulmans au baccalauréat gabonais session 2021 privés de la Tabaski !

Le gouvernement gabonais va priver cette année les candidats au baccalauréat et enseignants musulmans de leur traditionnelle Fête du Mouton encore appelée Tabaski ou Aïd el-Kebir célébrée ce 20 juillet. C’est le sens à donner au communiqué de maintien des épreuves écrites de cet examen prévues ce mardi sur l’ensemble du territoire national. Une violation flagrante des libertés de culte et de religion. Et ce, alors que la Tabaski est la plus importante fête musulmane.

Cette année, il faudra aux élèves musulmans gabonais choisir entre le baccalauréat ou la religion du moins pour ce qui est de la journée de mardi. Après avoir pourtant déclaré cette journée fériée, chômée et payée via le ministère du Travail, voilà que celui de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur a annoncé le maintien du calendrier des épreuves écrites de cet examen qui finalement aura lieu un jour férié, une première dans le pays.

Le communiqué du ministère de l’Education nationale

Selon le communiqué de samedi de l’Education nationale signé du secrétaire général Théodore Koumba, le ministère « rappelle à la communauté éducative et particulièrement aux candidats au Baccalauréat de la session 2021 que conformément à la Décision n°0034/MESRSTFENFC du 30 décembre 2020, fixant le Calendrier des Examens et Concours de l’année Scolaire 2020-2021, les épreuves écrites, prévues pour le mardi 20 juillet 2021, sont maintenues à la date et aux heures initialement indiquées ».

Une décision qui met bien dans l’embarras les élèves musulmans et les enseignants pratiquant cette religion. Ce, d’autant que les épreuves écrites de cet examen national ont dores et déjà débuté ce lundi pour les séries technologiques et professionnelles. Une fausse note qui on l’espère, ne devrait pas entacher le moral de ces musulmans face à l’entêtement du ministère de l’Education nationale et le caractère discriminatoire de cette décision insolite.