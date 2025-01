Présidentielle 2025 au Gabon : L’ex parti d’Ali Bongo, non partant, prévoit de soutenir un candidat

À quelques mois de la présidentielle du 12 avril, le Parti démocratique gabonais (PDG, renversé le 30 août 2023), anciennement dirigé par Ali Bongo, a pris une position inédite : il ne présentera pas de candidat à cette élection. Une première depuis sa création le 12 mars 1968. Ce choix, annoncé lors d’une déclaration lue samedi par la secrétaire générale Angélique Ngoma, marque une rupture avec la tradition du parti, qui a dominé la scène politique gabonaise pendant près de 6 décennies et remporté toutes les présidentielles organisées dans le pays.

Dans sa déclaration, le PDG, qui a été sauvé in extremis de la suspension de 3 ans — voulue par les participants au Dialogue national inclusif (DNI) d’avril dernier, grâce à l’aide tacite des autorités de la transition qui ont refusé d’appliquer cette volonté issue des recommandations du DNI — a souligné l’importance de l’échéance présidentielle à venir. « Le Parti démocratique gabonais prend acte de l’annonce et se félicite du respect du chronogramme de la transition », a indiqué le communiqué.

Droit dans ses bottes

Il a également salué le raccourcissement du calendrier électoral, soulignant qu’il marque un retour "plus diligent à l’ordre constitutionnel" attendu par les Gabonais et les instances internationales. Le parti a ensuite mis en lumière le rôle clé de cette présidentielle, en particulier après l’adoption de la nouvelle Constitution et la révision du Code électoral qui autorise militaires, magistrats et certains hauts fonctionnaires à se présenter aux élections politiques.

Le communiqué du 25 janvier de l’ex parti au pouvoir

Toutefois, le PDG a précisé qu’il n’envisageait pas de se retirer définitivement du processus électoral. « Le Parti démocratique gabonais donnera le moment venu sa position et son choix de candidat pour l’échéance du 12 avril 2025 », a ajouté la secrétaire générale, Angelique Ngoma. Ce passage laisse entendre que le PDG pourrait soutenir un candidat parmi les prétendants à la présidence, ou même choisir de soutenir le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, si ce dernier décide de se présenter.

Une survie facilitée

Ce revirement stratégique intervient dans un contexte politique complexe où le PDG, bien qu’affaibli par la chute du régime Bongo, cherche à rester un acteur influent dans le processus électoral. « L’importance de cette élection commande à tous de s’impliquer », a souligné Ngoma, en incitant les militants à vérifier leur inscription sur les listes électorales. Le PDG, désormais dirigé par un comité provisoire emmené par son 1er vice-président Paul Biyoghe Mba, met ainsi l’accent sur sa volonté de rester acteur dans le processus électoral.

Ces derniers mois, le parti a montré des signes de rapprochement avec les autorités de la transition, dont le général-président Oligui Nguema, qui, en retour, a évité de sanctionner les anciens dirigeants du PDG. Une possible survie politique en échange d’un soutien tacite au général-président ? Seul l’avenir pourra répondre à cette question. En attendant, reste à savoir si ce soutien se traduira par une véritable influence sur le choix des Gabonais lors du scrutin du 12 avril prochain.