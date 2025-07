Changer sa manière de penser pour changer le Gabon : Pebadi Engandzas secoue les paradigmes

C’est un moment fort que les participants à la masterclass de ce jeudi n’oublieront pas de sitôt. Dans la salle feutrée du Karé F de Glass, le coach en développement personnel et entrepreneur Pebadi Engandzas, riche de vingt années d’expérience entre l’Afrique du Sud, le Gabon et la Turquie, a livré un plaidoyer énergique pour une transformation intérieure libératrice. Thème du jour : « Tes paradigmes comme frein à ta réussite ».

Pendant deux heures, Pebadi Engandzas a tenu son public en haleine : cadres de l’administration, chefs traditionnels, leaders religieux, étudiants, entrepreneurs … tous venus chercher les clés d’un nouveau départ. Le message était clair : "ce sont nos croyances héritées, souvent inconscientes, qui nous enferment dans des plafonds invisibles."

Casser le cycle

Pour le coach, ces paradigmes forgés dès l’enfance et nourris par l’entourage social agissent comme des freins insidieux à la réalisation de soi. « Nous avons montré, à partir d’expériences de vie concrètes, comment nos croyances limitantes influencent nos actions, nos résultats et impactent la société », a-t-il expliqué.

L’un des moments les plus poignants de la rencontre aura été son appel appuyé aux parents et éducateurs. « Un enfant qu’on qualifie tous les jours d’inutile grandira avec cette conviction ancrée. Les mots sont puissants, ils peuvent bloquer ou propulser », a-t-il martelé, incitant les adultes à semer des paroles positives dans l’esprit des plus jeunes.

"Le changement commence en nous"

Mais au-delà de l’individu, Pebadi Engandzas a élargi le débat au niveau national. Selon lui, l’absence de changement durable depuis 1990 n’est pas tant liée à des défaillances politiques qu’à une résistance collective au changement. « Notre société est encore engluée dans des automatismes mentaux hérités. Sans transformation intérieure, aucune réforme ne tient. Le changement commence en nous », a-t-il affirmé.

Un visuel de l’événement

Ce rendez-vous n’est qu’une première étape. La masterclass s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation personnelle au service du développement du pays. Pebadi Engandzas prévoit d’autres sessions à Libreville dans les mois à venir, avec pour ambition de former une masse critique de citoyens prêts à se réinventer.

En semant ainsi les graines d’une prise de conscience, l’entrepreneur-coach espère enclencher une dynamique vertueuse. « Un pays ne change que lorsque les individus qui le composent décident de changer. C’est un pari, mais il est vital pour l’avenir du Gabon », a-t-il conclu, sous les applaudissements. Un message qui, visiblement, a touché une corde sensible dans un pays en quête de refondation profonde.