Le Gabon à la recherche de 200 magistrats et 100 greffiers pour redynamiser sa justice

Le gouvernement gabonais passe à la vitesse supérieure dans sa volonté de refondation du système judiciaire. Par un communiqué daté de ce mardi 15 juillet, le ministère de la Justice a annoncé l’ouverture de quatre concours externes pour le recrutement de 200 magistrats et 100 greffiers. Ces épreuves écrites se tiendront les 23 et 24 août 2025 à Libreville, avec pour ambition affichée de renforcer les effectifs judiciaires à travers tout le pays. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis ce jeudi.

Selon les modalités fixées par l’École nationale de la magistrature, ces concours sont ouverts aux ressortissants gabonais âgés de 33 ans au plus à la date du concours. Le niveau de diplôme requis varie selon le poste visé : un Master pour les magistrats et conseillers de greffe, une Licence pour les conseillers adjoints de greffe et le Baccalauréat pour les greffiers principaux.

Listing des 4 concours lancés

Poste à pourvoir Diplôme requis Discipline(s) Âge limite Magistrats Master ou équivalent Droit privé, droit public, économie, gestion financière, comptabilité 33 ans Conseillers de greffe Master ou équivalent Disciplines juridiques 33 ans Conseillers adjoints de greffe Licence ou équivalent Disciplines juridiques 33 ans Greffiers principaux Baccalauréat ou équivalent Toutes disciplines acceptées 33 ans

Le dépôt des dossiers se fait du 17 juillet au 11 août 2025 à 18h, à l’École nationale de la magistrature sise au Palais de justice de Libreville. Parmi les pièces à fournir figurent notamment une demande manuscrite, un extrait de casier judiciaire récent, un certificat médical, les copies légalisées des diplômes, ainsi qu’une quittance de paiement des frais de dossier de 20 000 FCFA, délivrée par l’Agence comptable des grandes écoles.

Dans un contexte de reconstruction des institutions, cette campagne de recrutement apparaît comme une réponse directe au besoin de redonner confiance aux citoyens dans l’appareil judiciaire. Pour cela, il faudra combler les nombreux postes vacants, notamment en province où la pénurie de magistrats freine l’action judiciaire. Ce renforcement s’inscrit également dans la volonté des autorités de désengorger les tribunaux, d’accélérer les procédures et d’améliorer la qualité des décisions rendues.

Les pièces à fournir :

N° Pièces à fournir Remarques 1 Demande manuscrite signée, adressée au ministre de la Justice À envoyer à : BP 547 Libreville 2 Quatre (4) photos d’identité couleur récentes Format standard 3 Copie légalisée de l’acte de naissance ou jugement supplétif 4 Certificat de nationalité (si parent étranger) Obligatoire uniquement pour les candidats ayant un parent étranger 5 Extrait de casier judiciaire (moins de 3 mois) Délivré par les services compétents 6 Certificat médical (moins de 3 mois) délivré par un service de santé publique Doit attester que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse 7 Copies légalisées des diplômes À légaliser au Secrétariat Général de l’Université Omar Bongo 8 Attestation d’homologation des diplômes obtenus à l’étranger + équivalence du MESRSI Pour les diplômés étrangers 9 Authentification des diplômes par l’ambassade du pays d’origine au Gabon Pour les diplômes étrangers 10 Curriculum vitae À jour 11 Deux enveloppes timbrées format A4 libellées à l’adresse du candidat 12 Quittance de paiement des frais de dossier (20 000 FCFA, non remboursable) À retirer auprès de l’Agence comptable des Grandes Écoles 13 Formulaire à retirer à l’École nationale de la magistrature Document obligatoire pour valider le dépôt du dossier

Alors que le Gabon s’engage sur la voie d’une refondation de l’État, ce concours massif constitue l’un des signaux forts envoyés par le gouvernement de la Ve République. Il traduit une volonté politique de moderniser l’appareil judiciaire, tout en ouvrant des opportunités à une jeunesse diplômée trop souvent en attente. Reste à savoir si la qualité de la sélection permettra d’atteindre les ambitions affichées.