Oyem : Christiane Bitougat se lance en embuscade dans la course pour le contrôle de la mairie

La capitale du Woleu-Ntem (nord du Gabon) s’apprête à vivre une bataille électorale intense. Christiane Bitougat, ancienne ministre, syndicaliste et conseillère municipale sortante élue sous les couleurs du Parti démocratique gabonais (PDG), a officiellement annoncé sa candidature pour la tête de la mairie d’Oyem. Cette fois-ci, ce sera sans étiquette. L’ex-cadre du régime déchu le 30 août 2023 briguera la mairie comme tête de liste indépendante.

L’annonce a été faite mardi, au cours d’une réunion organisée à son domicile du 2ᵉ arrondissement, en présence des notables et sages de la commune. L’ancienne militante du PDG, connue pour son franc-parler et ses combats syndicaux passés, n’a pas mâché ses mots : « Arrêtons avec les vieilles personnes qui ont déjà géré. Arrêtons avec des candidatures déguisées, arrêtons aussi avec le PDG qui a failli depuis plus d’un demi-siècle de règne sans partage ».

Une candidate en rupture avec le passé

Christiane Bitougat entend rompre avec le système qu’elle a elle-même servi, appelant à une nouvelle génération de leadership local. « Je veux voir des cadres, notables et jeunes qui veulent le changement et une ville d’Oyem moderne », a-t-elle lancé devant un auditoire conquis. Ovationnée par les notables, elle a reçu plusieurs marques de soutien pour sa démarche jugée courageuse et rafraîchissante.

Cette candidature indépendante s’inscrit dans un contexte électoral particulièrement disputé. Le PDG, bien que fragilisé depuis la transition d’août 2023, entend tout mettre en œuvre pour conserver la capitale provinciale. La perte d’Oyem représenterait un symbole fort de recul dans une zone jadis acquise à la cause du parti.

L’UDB en embuscade

Face au PDG, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), formation politique du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, compte bien tirer profit de la dynamique actuelle. Le parti, qui joue gros dans ces premières locales après sa mise en place le 5 juillet, pourrait voir dans Oyem un enjeu stratégique majeur. S’imposer dans la capitale septentrionale serait un trophée mémorable.

Dans ce rapport de forces tendu, la candidature de Christiane Bitougat ajoute une dose d’imprévisibilité. Femme de terrain, expérimentée et dotée d’un réseau solide dans les milieux syndicaux et administratifs, elle pourrait fédérer une frange d’électeurs lassés par les querelles partisanes et en quête de changement.

À quelques semaines de l’ouverture officielle de la campagne électorale, Oyem s’annonce comme l’un des principaux champs de bataille des prochaines élections locales. Reste à savoir si la voix de l’indépendance saura se frayer un chemin entre les mastodontes politiques.