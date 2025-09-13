OHADA : Le Gabon retrouve un siège de juge à la CCJA après plus de 5 ans d’absence

Le Gabon a signé ce vendredi un retour remarqué à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) d’Abidjan grâce à l’élection de Me Charles Mba-Owono, enseignant-chercheur et avocat au Barreau du Gabon. Sa désignation est intervenue lors de la 59ᵉ session du Conseil des ministres de l’OHADA, tenue les 11 et 12 septembre 2025 à N’Djamena, au Tchad, consacrée notamment à l’élection de cinq nouveaux juges.

Candidat officiel de Libreville, Me Mba-Owono a été retenu parmi les douze postulants issus de huit États membres, aux côtés de quatre autres magistrats élus. Sa victoire, saluée par la délégation gabonaise conduite par Arlette Mermoz Ntsame Nzeng, directrice générale des affaires civiles, marque la fin d’une absence de plus de 5 ans d’un juge gabonais au sein de la CCJA et est perçue comme une réussite diplomatique et institutionnelle.

Titulaire d’un doctorat en droit privé (Université de Nancy 2, 1993) et agrégé du CAMES depuis 2001, Me Mba-Owono est professeur à l’Université Omar Bongo et avocat inscrit au Barreau du Gabon. Il siégera à la CCJA pour un mandat de sept ans, renforçant ainsi la présence et l’influence du Gabon au sein de la juridiction communautaire de l’OHADA.