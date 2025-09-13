Buscador
Libreville, le
dimanche 14 septembre 2025
    OHADA : Le Gabon retrouve un siège de juge à la CCJA après plus de 5 ans d’absence

    Publié le 13 septembre 2025 à 16h58min MàJ : //
    OHADA : Le Gabon retrouve un siège de juge à la CCJA après plus de 5 ans d’absence
    OHADA : Le Gabon retrouve un siège de juge à la CCJA après plus de 5 ans d’absence © 2025 D.R./Info241

    Le Gabon a signé ce vendredi un retour remarqué à la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) d’Abidjan grâce à l’élection de Me Charles Mba-Owono, enseignant-chercheur et avocat au Barreau du Gabon. Sa désignation est intervenue lors de la 59ᵉ session du Conseil des ministres de l’OHADA, tenue les 11 et 12 septembre 2025 à N’Djamena, au Tchad, consacrée notamment à l’élection de cinq nouveaux juges.

    Lire aussi >>> OHADA : Le Gabon aligne deux juges-candidats pour la CCJA, verdict attendu ce vendredi

    Candidat officiel de Libreville, Me Mba-Owono a été retenu parmi les douze postulants issus de huit États membres, aux côtés de quatre autres magistrats élus. Sa victoire, saluée par la délégation gabonaise conduite par Arlette Mermoz Ntsame Nzeng, directrice générale des affaires civiles, marque la fin d’une absence de plus de 5 ans d’un juge gabonais au sein de la CCJA et est perçue comme une réussite diplomatique et institutionnelle.

    Titulaire d’un doctorat en droit privé (Université de Nancy 2, 1993) et agrégé du CAMES depuis 2001, Me Mba-Owono est professeur à l’Université Omar Bongo et avocat inscrit au Barreau du Gabon. Il siégera à la CCJA pour un mandat de sept ans, renforçant ainsi la présence et l’influence du Gabon au sein de la juridiction communautaire de l’OHADA.

