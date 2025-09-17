Grand Libreville : La SEEG prédit un jeudi de galère en eau potable pour ses clients en raison de travaux

Les habitants de la capitale gabonaise et ses environs sont désormais prévenus. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé ce mercredi, dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, de fortes perturbations dans la distribution d’eau potable au sein du Grand Libreville. Ces interruptions interviendront ce jeudi 18 septembre, en raison d’une nouvelle phase de travaux menés par la société partenaire SETEG sur l’axe routier Ntoum-Cocobeach.

Selon la SEEG, ces travaux concernent le déplacement et le transfert du réseau de distribution d’électricité afin de garantir la compatibilité des infrastructures énergétiques avec les nouvelles exigences d’aménagement de la route Ntoum-Cocobeach. « Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des travaux de réalisation en cours de la route Ntoum-Cocobeach. Elles visent à assurer la compatibilité des infrastructures énergétiques avec les nouvelles exigences d’aménagement de cette voie », précise le communiqué.

Le communiqué de l’entreprise d’énergie

Les désagréments attendus sont importants. « En raison desdits travaux, d’importantes perturbations en eau potable sont à prévoir entre 08h et 16h dans l’ensemble des ménages du Grand Libreville », a indiqué la SEEG. La société publique d’énergie précise en outre que l’alimentation en électricité des communes de Ntoum et Cocobeach sera également impactée au cours de la même période.

La SEEG tient néanmoins à rassurer sa clientèle quant à la reprise du service une fois les interventions achevées. « Le retour à la normale de la fourniture en eau potable se fera progressivement dès la fin des opérations », peut-on lire dans le communiqué. Consciente des désagréments occasionnés, la société d’État a tenu à remercier par avance ses usagers pour leur patience et leur compréhension. « D’ores et déjà, la SEEG remercie sa clientèle de sa bonne compréhension pour ces travaux qui visent une meilleure qualité de service », souligne-t-elle.

Ces travaux constituent une étape clé dans la modernisation des infrastructures énergétiques et hydrauliques de la capitale gabonaise et de ses environs. Ils s’inscrivent dans un contexte où les usagers réclament une amélioration constante de la qualité de la distribution d’eau et d’électricité, souvent critiquée pour ses coupures récurrentes.