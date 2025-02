Le rappeur gabonais M.O.R détonne avec « Moukou Y’a Pindi », un cinglant retour aux sources

Après le succès de son single « La Guerre », M.O.R revient en force avec son nouveau single « Moukou Y’a Pindi ». Dévoilé ce dimanche 1er février, le clip fait sensation, accumulant plus de 100 000 vues en quelques heures sur YouTube. Un retour au sommet pour le « King » du rap gabonais, mêlant modernité et traditions dans un univers captivant.

Le rappeur gabonais M.O.R, figure emblématique de la scène hip-hop locale, signe un retour magistral avec "Moukou Y’a Pindi", un morceau percutant qui fait déjà le buzz. Dévoilé ce dimanche 1er février, le clip de son dernier titre a enflammé la toile, franchissant la barre impressionnante de 93 901 vues en moins de 21 heures sur YouTube. Originaire du quartier Nzeng-Ayong, dans le 6ᵉ arrondissement de Libreville, M.O.R confirme son statut de leader du rap gabonais en mêlant habilement modernité et traditions dans ce single.

Un morceau puissant aux racines gabonaises

"Moukou Y’a Pindi" s’ouvre sur des sonorités traditionnelles, avant de laisser place à un rap puissant et envoûtant. M.O.R revendique fièrement son héritage : « Je rentre en transe pour nourrir le rap, le vrai, le pur, celui qui m’a vu naître », scande-t-il dans le premier couplet en français, avant de passer au Nzebi, une langue traditionnelle du sud du Gabon. Ce mélange des cultures séduit les mélomanes, qui saluent son audace et son authenticité.

La vidéo du titre

Le clip, réalisé dans un cadre original et tourné localement, reflète l’univers sombre et puissant du morceau. Vêtu d’un costume traditionnel de guerrier et maquillé de caolin, M.O.R incarne un combattant ancestral. Les scènes dans un Mbandja , symbole fort des rites traditionnels gabonais, renforcent l’identité culturelle du titre. La production, signée KSM, sublime l’ensemble avec des arrangements harmonieux qui se marient parfaitement au flow intense du rappeur.

Une portée internationale

En parallèle de ce succès national, M.O.R élargit son audience. Après avoir répondu à Hirma, un rappeur ivoirien, il suscite des réactions en Côte d’Ivoire, ouvrant de nouvelles opportunités pour sa carrière à l’international. Ce single, déjà salué comme l’un des plus prometteurs de 2025, propulse M.O.R au rang des artistes incontournables de la scène rap africaine.

Avec "Moukou Y’a Pindi", M.O.R ne se contente pas de faire du rap. Il redéfinit les codes, tout en restant fidèle à ses racines. Une chose est certaine : ce morceau va marquer les esprits et confirmer sa place au sommet des charts gabonais.