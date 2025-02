Taxi Gab+ va s’étendre à 3 nouvelles provinces du Gabon avec près de 400 véhicules

Après son lancement dans le Grand Libreville en octobre dernier avec 417 véhicules, le projet Taxi Gab+ ambitionne de s’étendre désormais au Haut-Ogooué, à l’Ogooué-Maritime et au Woleu-Ntem. Cette deuxième phase, annoncée ce vendredi 14 février à Libreville lors d’un point de presse du directeur général de Taxi Gab+, Curt Myricks Fouty Obeye et son homologue du Pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), Anicet Edzang, prévoit l’arrivée de 399 véhicules d’ici fin février.

Le projet Taxi Gab+ soutenu par les autorités de la transition, vise à lutter contre le chômage des jeunes gabonais et promouvoir l’entrepreneuriat dans le secteur du transport dans le pays. Les candidatures pour cette seconde phase seront reçues du 18 au 28 février 2025 dans les antennes régionales du PNPE situées à Libreville, Ntoum, Franceville, Moanda, Port-Gentil et Oyem. Une procédure d’inscription en ligne est également disponible.

Les postulants doivent être de nationalité gabonaise, avoir entre 21 et 61 ans et être inscrits comme demandeurs d’emploi au PNPE. Un permis de conduire valide et un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois font partie des documents exigés.