Le National-Foot gabonais sur le point de renaître de ses cendres après un an d’atermoiement !

Les championnats gabonais de football vont enfin sortir la tête de l’eau. Après deux faux départs, la saison 2023-2024 pourrait enfin démarrer à la mi-mai. C’est ce qui ressort de l’audience de vendredi dernier entre le président de la Linafp, le ministre des Sports et le président de la transition. Le championnat local est suspendu depuis près d’un an en raison de problèmes financiers.

Mieux vaut tard que jamais. Après près de 12 mois d’interruption, les National-Foot 1 et 2 pourraient vont enfin reprendre leurs droits dès la mi-mai. Cette perspective réjouissante a été confirmée lors de l’audience accordée ce 3 mai par le général Brice Clotaire Oligui Nguema notamment au ministre des Sports, André Jacques Augand, et au président de la Linafp, Brice Mbika Ndjambou.

Une vue de l’audience entre le président et les responsables sportifs

Cette rencontre a été l’occasion de discuter des modalités de relance de la compétition, tant attendue par les acteurs du football gabonais. Grâce à l’intervention du président de la transition, un partenariat avec l’Union pétrolière gabonaise a été conclu pour le financement de la compétition. Cela a permis d’annoncer officiellement que les championnats de première et deuxième divisions s’ouvriront le 15 mai prochain.

Cette nouvelle est accueillie avec enthousiasme par les joueurs, les supporters et tous les acteurs du football gabonais, qui attendaient avec impatience le retour des compétitions sur les terrains. La suspension du championnat en mai 2023, en raison de divers facteurs bloquants, dont financiers, avait laissé un vide dans le paysage sportif du Gabon. La reprise tant attendue offre ainsi une lueur d’espoir pour dynamiser à nouveau le football national.

Les regards sont désormais tournés vers les délibérations de la Linafp prévues ce mardi pour entériner les modalités de la reprise d’une saison qui pourrait là encore revêtir un format peu orthodoxe. Ce qui n’empêchera pas les passionnés de football au Gabon de retrouver l’ambiance des stades et de vibrer à nouveau pour leurs équipes favorites. La perspective de voir les rencontres de National-Foot reprendre ravive ainsi l’espoir et l’excitation au sein de la communauté sportive gabonaise.