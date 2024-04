Le Gabon, seul pays au monde à lutter contre le chômage sans aucune statistique structurelle !

Alors que l’on croyait que la fin du régime d’Ali Bongo aurait sonné le glas du pilotage à vue au Gabon, il n’en est rien. Les autorités de la transition continuent de prendre à la légère la lutte contre le chômage, souhaitant le résorber sans détenir la moindre statistique formelle sur le nombre de chômeurs auquel elles entendent pourtant s’attaquer. Ce qui s’apparente à vouloir aller à la chasse sans information sur la pléthore de gibiers que regorge la brousse.

Le président de la transition et son gouvernement veulent lutter contre le chômage, un objectif louable en soi. Mais comment peut-on sérieusement s’attaquer au chômage dans un pays sans aucune donnée sérieuse et régulièrement mise à jour ? En le proclamant dans les médias ou en annonçant l’arrivée de 400 nouveaux véhicules pour le programme pittoresque « Un jeune, un taxi » ? Certainement pas !

Refaire le monde

Dans un pays dirigé avec sérieux, les choses ne se passent pas ainsi. Il est primordial de connaître d’abord à quel type de chômeurs nous avons affaire. Cela passe nécessairement par l’établissement d’un fichier de recensement des chômeurs, permettant ainsi de vérifier si les efforts consentis par les pouvoirs publics ont un réel impact sur leur situation réelle. Avec le Pôle national de promotion de l’emploi né des cendres de l’Office national de l’emploi (ONE), cet objectif pourrait être rapidement atteint.

Rappelons-le, disposer de données précises sur le chômage demeure essentiel pour évaluer l’efficacité des politiques mises en œuvre et ajuster les stratégies en conséquence. Les statistiques sur le chômage fournissent des informations cruciales sur les tendances du marché du travail, les populations les plus touchées et les domaines où des efforts supplémentaires peuvent être nécessaires pour réduire le chômage. Or, le Gabon en est dépourvu.

Slogan politique

Au contraire, il semble bien que la lutte contre le chômage ne soit qu’un slogan politique vide, porté par des autorités qui ne souhaitent pas véritablement agir. Distribuer 400 taxis à de jeunes Gabonais ne saurait répondre efficacement à cette problématique, tout comme se retrancher derrière des annonces prétendument prometteuses d’ouvertures d’infrastructures ou d’entreprises dans le pays. Quand on souhaite agir, il est impératif de le faire avec sérieux, méthode et boussole !