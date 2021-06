Le Gabon reçoit un nouveau cadeau de la Chine pour veiller sur ses côtes

La Chine n’en finit plus d’offrir des dons altruistes au Gabon. Après les vaccins offerts gracieusement contre la Covid-19 alors que le pays peine à s’approvisionner en vaccins, la généreuse Chine a de nouveau offert au Gabon un nouveau présent. Il s’agit d’un navire patrouilleur qui permettra à la marine gabonaise de mieux veiller sur nos côtes. La cérémonie de remise officielle qui s’est déroulée vendredi à Owendo en présence d’Ali Bongo, de l’ambassadeur de Chine, de la Première ministre notamment.

Le Gabon vient de se voir doter par la Chine d’un navire pour la surveillance de ses eaux et espaces maritimes. Ce patrouilleur de la marine gabonaise baptisé Jean Léonard Mbini par Ali Bongo, permettra également de lutter contre la pêche illicite, la piraterie maritime et les trafics en tout genre qui sévissent sur nos frontières maritimes. Le bâtiment est d’une longueur de 66 mètres avec une capacité de 21 membres d’équipage et de 1500 nautiques en vitesse économique.

Ali Bongo à bord du navire, don de la coopération chinoise

Selon un communiqué de la présidence gabonaise, « ce patrouilleur est le fruit des liens d’amitié et de coopération existant entre le Gabon et la Chine dans les domaines militaire et de La Défense. Ainsi, à travers ce geste, la Chine réaffirme son soutien et son accompagnement constant et multiforme à notre pays ». Un cadeau plus pour l’administration Bongo qui s’est félicité « des relations exemplaires qui unissent nos deux nations, et ont exprimé leur volonté de les hisser à un niveau toujours plus élevé ».

Ali Bongo a par ailleurs présidé cette cérémonie de remise du navire en sa qualité de chef suprême des armées d’un don remis par l’ambassadeur chinois au Gabon Hu Changchun. Il a notamment procédé au baptême du patrouilleur et à son sabrage.