Le Gabon lance un appel d’offres international pour équiper ses centres de formation et écoles sanitaires

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale (RCEJPS), le gouvernement gabonais, avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), a lancé un appel d’offres international ouvert pour l’acquisition d’équipements et de mobilier destinés à plusieurs établissements techniques et sanitaires du pays. L’avis parvenu ce vendredi à la rédaction d’Info241 a été publié le 5 juin 2025.

Ce marché, financé par un prêt de la BAD (prêt n°2000200000651), vise à doter neuf établissements — dont les CFPP de Nkembo, Makokou et Oyem, le Lycée technique Omar Bongo, l’INFASS de Libreville et l’EPFASS de Makokou — de matériel moderne pour les ateliers, laboratoires, salles informatiques et centres de soins. L’appel d’offres est structuré en quatre lots :

Lot 1 : Machines et équipements techniques

Lot 2 : Matériel informatique et bureautique

Lot 3 : Mobilier

Lot 4 : Équipements et matériel médicaux Les entreprises intéressées peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots, sans limitation. Les offres doivent être soumises au plus tard le 21 juillet 2025 à 11h00 , à la Cellule d’exécution du projet RCEJPS, sise à l’immeuble La Parisienne à Libreville. L’ouverture des plis se fera le même jour à 12h00, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants. Récapitulatif de cet l’appel d’offres international : Intitulé du marché Fourniture d’équipements et de mobilier pour les CFPP, lycées techniques et écoles de santé (Lot A) Date de publication 5 juin 2025 Projet concerné Renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et amélioration de la protection sociale (RCEJPS) Source de financement Banque africaine de développement (BAD), prêt n°2000200000651 Établissements bénéficiaires CFPP Nkembo, CFPP Makokou, CFPP Oyem, CIADFOR Nkembo, INFASS Libreville, EPFASS Makokou, LTN Omar Bongo, LT Bernard Obiang (Oyem), Institut de technologies d’Owendo Lots à pourvoir 1. Machines, équipements et matériels d’ateliers/laboratoires Le dépôt de chaque offre doit être accompagné d’une garantie bancaire, dont le montant varie selon les lots, allant de 5,5 à 35,9 millions de FCFA . Le délai de livraison est fixé à quatre mois à compter de la notification du marché. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le dossier d’appel d’offres moyennant un paiement non remboursable de 160 000 FCFA par lot , à verser sur le compte ECOBANK dédié. Cette initiative s’inscrit dans la politique gouvernementale de modernisation de la formation professionnelle et de promotion de l’inclusion sociale. En dotant les établissements ciblés de moyens adaptés, le ministère de la Formation professionnelle espère mieux préparer les jeunes à l’emploi, tout en améliorant la qualité des services sociaux de base.