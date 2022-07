Le Gabon douché par la Guinée en ouverture de la CAN handball Egypte 2022

Pour la première journée de la 25e Coupe d’Afrique des nations seniors hommes qui se tient jusqu’au 18 juillet en Egypte, les poulains du coach tunisien Walid Rodhimane n’ont pas bonne figure. Opposés au Syli National de Guinée, les gabonais se sont inclinés sur le score de 22-35 au gymnase international du 6 Octobre du Caire.

La sélection gabonaise de handball n’a pas réalisé ce lundi après-midi une bonne entame de la CAN 2022 de handball. Alors que l’on attendait une victoire de Yannick Aubyang et des siens pour s’assurer de passer le second tour de la compétition, les choses ne sont pas passées comme attendues. Alors que le Syli National semblait à leur portée, les Panthères du Gabon ont manqué de réalisme.

Le tableau final de la rencontre

D’abord en première période, les hommes de Walid Rodhimane ont brillé par de nombreuses maladresses avant de s’incliner 11 points à 20. À la seconde mi-temps, les gabonais n’ont pas réussi à reprendre le dessus face aux guinéens plus adroits qui avaient l’ambition de réussir leur entame de la compétition. Score final 35 à 22 pour la Guinée qui prend ainsi une sérieuse option pour la suite de la compétition continentale.

La sélection gabonaise

L’aventure du Gabon ne sera pas aisée pour la suite de la fête du handball africain puisque ce mercredi, le capitaine Yannick Aubyang et ses co-équipiers devront faire face aux Fennecs d’Algérie, une équipe bien plus coriace. A charge au coach Walid Rodhimane de procéder aux réglages qui s’imposent pour remettre les Panthères sur de meilleurs rails et ainsi gommer les énormes difficultés offensives observées ce lundi après-midi.

Le programme du groupe B : Gabon, Algérie, Guinée

Lundi 11 juillet

09h00 Algérie-Kenya (forfait)

11h30 Gabon-Guinée

Mardi 12 juillet

14h00 Guinée-Algérie

16h30 Gabon-Kenya (forfait)

Mercredi 13 juillet

14h00 Kenya (forfait)-Guinée

16h30 Algérie-Gabon

Les résultats de cette première journée :