Le CTRI annonce la réduction de plusieurs primes allouées aux parlementaires de la transition

Mauvaise nouvelle pour les 168 parlementaires nommés par le président de la transition Brice Oligui Nguema le 6 octobre. Alors qu’ils ne sont pas toujours entrés en fonction en raison de la saisine de la Cour constitutionnelle, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a annoncé mercredi soir la réduction de plusieurs primes allouées aux parlementaires de la transition.

Alors que le nombre de parlementaires de la transition est jugé pléthorique, c’est sur leurs émoluments que le CTRI a décidé de frapper. Après avoir annoncé qu’il renonçait à son traitement de « président de la République », Brice Oligui Nguema a décidé de faire des économies dans les fonds de l’Etat alloués aux parlementaires.

Communiqué N°021 du CTRI du 18 octobre 2023 relatif aux décisions prises par le Président de la Transition @oliguinguema afin d'assainir les Finances Publiques et réduire les charges de l'Etat. pic.twitter.com/y8v7OhBV3c — Présidence de la République Gabonaise (@LaPresidenceGA) October 18, 2023

Le communiqué n°21 du CTRI

Ainsi, c’est « Dans le souci constant de tendre vers un assainissement des finances publiques et une réduction des charges de l’Etat » que cette décision a été prise, a martelé le communiqué n°21 du CTRI. Sont concernés : l’indemnité des parlementaires et leurs fonds politiques. Mais aussi, la suppression de la prime de transport du 17-Août, la réduction de moitié des indemnités des deux sessions parlementaires.

En plus de ces coupes dans les poches des futurs parlementaires, le général Brice Oligui Nguema a d’ores et déjà « instruit l’Assemblée nationale et le Sénat d’élaborer un règlement financier fixant les ressources des deux chambres et leur emploi durant toute la période de la transition », a précisé le communiqué. Un assainissement et une réduction du train de vie de l’Etat témoin de la gabegie qui a été l’ADN du régime Bongo.