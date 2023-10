Transition : Brice Oligui Nguema renonce à son salaire de « président de la République »

Dénonçant une « furie criminelle » des finances publiques orchestrée par l’ancien régime d’Ali Bongo, le président de la transition du Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé ce mercredi soir de renoncer à son salaire de « président de la République ». C’est ce qu’a laissé annoncé mercredi soir le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans un communiqué.

Alors qu’il s’est fait établir « président de la République » par la révision de la Charte de la transition du 6 octobre, voilà que Brice Clotaire Oligui Nguema renonce aux « traitements » financiers dévolus à cette fonction, la plus prisée du pays. C’est là le contenu du communiqué n°20 du CTRI lu ce 18 octobre au soir par son porte-parole le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Le communiqué du CTRI du 18 octobre

Un geste consenti par le président de la transition en raison de la découverte de l’état financier du pays et face aux urgences sociales des populations. « Chaque jour qui passe permet au CTRI de réaliser un peu plus l’état de dégradation générale du pays et des finances publiques en particulier victime d’une véritable furie criminelle », a relevé le porte-parole du CTRI pour justifier son renoncement financier.

Face à cette situation dégradée des finances du pays, Brice Clotaire Oligui Nguema a fait le choix de renoncer à son salaire de président de la République dont personne ne connait a toujours été un secret hautement bien gardé de tous. Il devrait continuer à percevoir son salaire de commandant en chef de la Garde républicaine qui a joué un rôle plus que central dans le coup d’Etat du 30 août qui a eu raison des 14 ans de pouvoir d’Ali Bongo.

Avec la découverte de la « furie criminelle » qui a gangrené l’ancien régime, nul doute que d’autres arrestations devraient avoir lieu pour faire la lumière sur ces crimes financiers qui plombe la santé financière du pays. Le geste de renoncement à son salaire de chef d’Etat ne devrait donc pas qu’être populiste mais salutaire pour la bonne vie de la nation.