Lancement des interclasses du Championnat scolaire et universitaire du Gabon

Le mardi 13 février, le ministre de l’Éducation nationale, Camelia Ntoutoume Leclercq, a officiellement lancé les activités du Championnat scolaire et universitaire (CSU) au lycée Joseph Ambourouet Avaro de Port-Gentil. L’objectif de cette initiative est de repérer et de soutenir de jeunes talents dans divers domaines socioéducatifs.

Dans le cadre de la revitalisation des activités socioéducatives et sportives à travers le Gabon, Camelia Ntoutoume Leclercq a procédé hier au lancement effectif du CSU. Selon le membre du gouvernement, cette phase « permet de détecter tous les talents par salle de classe, ensuite nous aurons une compétition interétablissements et la grande compétition nationale », a précisé le ministre.

Le lancement officiel d’hier

Après la formation des équipes internes, une compétition entre établissements sera organisée pour déterminer les vainqueurs qui représenteront dignement chaque structure scolaire au niveau national, ainsi que les athlètes prometteurs dans divers domaines. À l’issue de cette compétition, la phase nationale sera lancée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. « Je compte sur vous ! Dans ces phases interclasses, donnez le meilleur de vous pour être reconnus et affronter les autres établissements », a encouragé le ministre de l’Éducation nationale.

Ces activités visent à renforcer l’épanouissement de la jeunesse scolarisée. Lors de cette phase éliminatoire, plusieurs élèves ont participé activement à la tribune officielle du LJAA. Sur les plans sportif, artistique et culturel, les participants ont démontré leur pleine capacité respective. « Je suis impressionnée par la capacité des élèves à s’engager dans tous les domaines. Je vous invite à donner le meilleur de vous », a déclaré Camelia Ntoutoume Leclercq.

En lançant les activités, elle a assisté à la course de vitesse de 100 mètres, l’une des épreuves phares de cette compétition, ainsi qu’à un match de basket-ball et à d’autres événements. Elle a également inauguré les activités artistiques et culturelles, marquées par des prestations de slam et d’autres activités de groupe de danse. Cette compétition à portée nationale contribuera à enrichir le vivier sportif et culturel du Gabon à long terme, grâce à la réintroduction de ces activités.

En revanche, le CSU est une nouvelle compétition interétablissements qui remplace les jeux de l’Office gabonais des sports scolaires et universitaires (OGSSU). Elle réunit dans une même compétition sportive des établissements des neuf provinces du pays. Le sport est un espace unique d’échange où la naissance, le statut ou la position sociale s’effacent. Seule la performance compte, ainsi que la capacité à dépasser ses limites et à se surpasser.