La rentrée des classes fixée au 18 septembre 2023 au Gabon

C’est ce qui ressort du conseil des ministres présidé ce lundi 3 juillet par Ali Bongo à Oyem (Woleu-Ntem). Les autorités gabonaises ont déjà fixé la date de la prochaine rentrée scolaire des élèves du primaire et du secondaire. Il s’agit du 18 septembre prochain pour l’année 2023-2024. Ce, après s’être satisfaites des résultats des examens de fin d’année.

Le Certificat d’études primaires (CEP) a affiché ainsi un taux de réussite de 82,24% contre 81,96% pour le Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Le baccalauréat de l’enseignement général a lui enregistré 82,01% de réussite contre 84,44% pour le baccalauréat technique et professionnel. De bons chiffres qui augurent de bonnes perspectives pour la prochaine année scolaire.

Selon le futur calendrier scolaire, la rentrée administrative pour l’ensemble des établissements publics et privés et le réseau des écoles publiques conventionnées est fixée au lundi 11 septembre 2023. La rentrée des classes pour le réseau des écoles publiques conventionnées a été établie au mardi 12 septembre 2023 et le lundi 18 septembre 2023 pour l’ensemble des établissements publics et privés.