La mairie de Libreville lance son opération de pose de vignette 2021 sur les taxis

Les taxis de la capitale gabonaise ont de nouvelles vignettes pour le compte de l’année 2021. La cérémonie de lancement de cette campagne de pose de vignette s’est déroulée hier à l’Hotel de ville de Libreville en présence du maire de la commune Eugène Mba et du directeur général de Moov Africa Gabon Télécom, Abderrahim Koumaa, partenaire de l’opération depuis 6 ans.

Fruit d’un partenariat public-privé, Moov Africa Gabon Télécom et l’Hôtel de ville de Libreville ont lancé ce 21 avril l’opération 2021 de pose de vignette sur les taxis exerçant dans le périmètre de la capitale gabonaise. Une cérémonie qui s’est

tenue sous le label « Faisons de Libreville, une ville écologique ». Le maire Eugène Mba n’a pas manqué de rappeler le contexte particulier de l’opération.

Le patron de Gabon Télécom posant la seconde vignette de l’opération

« Cette cérémonie a lieu à un moment où nous avons résolument inscrit notre action dans la définition de nouvelles formes de collaborations, à même d’accroître à la fois nos capacités de financement et l’optimisation de nos recettes propres. Ce, pour mieux répondre aux attentes légitimes de nos populations, de plus en plus jeunes », a laissé entendre le maire de la capitale gabonaise.

Pour le directeur de Moov Africa Gabon Télécom, « Cette initiative lancée en 2015 par Gabon Télécom, est devenue aujourd’hui un exemple de partenariat public- privé. C’est un modèle qui réussit d’année en année, on s’en rend bien compte », s’est satisfait Abderrahim Koumaa.

Ces vignettes de couleur bleu sont entièrement fiancées par Moov Africa Gabon Télécom qui entend entre autres et le plus vite possible, investir dans les espaces de jeux et de loisirs comme le sollicite les autorités municipales. L’entreprise citoyenne entend ainsi contribuer lui aussi à l’épanouissement des jeunes gabonais grâce à son partenariat avec la mairie de Libreville.