Les agents des forces armées gabonaises seraient-ils hors de contrôle ? Oui, à en croire la hiérarchie militaire qui a dû hier sortir de son silence pour condamner et promettre des radiations aux agents indélicats qui manquent au code de l’honneur militaire et à la déontologie. C’est le patron des forces armées gabonaises (FAG), le général de division Yves Ditengou, qui s’est fait le devoir de porter le désormais message de fermeté des autorités contre des militaires enclin à devenir des hors-la-loi.

Le camp Aïssat de Libreville grouillait de corps habillé ce mardi. Et pour cause, le chef d’état major général des forces armées gabonaises, Yves Ditengou, les a réuni pour leur passer un sacré savon sur leurs nombreuses déviances déplorables, devenues récurrentes ces derniers mois tant sur les réseaux sociaux que dans le rayon judiciaire. Au chapitre de ceux-ci figurent en bonne place les bagarres entre agents, la consommation de drogue et stupéfiants...

Dans son adresse aux militaires, le général Yves Ditengou a dressé un tableau quelque peu exhaustif des dérives constatées par la hiérarchie : « outre les abandons de poste qui sont légion, il s’agit d’abord de la consommation abusive d’alcool, de la vente et de la consommation de stupéfiants tels que le chanvre indien, cocaïne, héroïne et produits psychotropes du genre Tramadol ».

Les révélations du patron des Forces armées gabonaises (FAG) font froid dans le dos. « Il ne passe plus un jour sans qu’un militaire des FAG ne soit déferré pour possession de produits illicites ou impliqués dans les réseaux d’écoulement de ceux-ci », a déclaré le général Yves Ditengou devant l’assemblée de militaires. De quoi laisser songeur sur la moralité de ses agents et les valeurs qu’ils défendent au service de la nation.

Des agissements des hommes en arme qui excèdent en haut lieu y compris le ministre de la Défense Michael Moussa Adamo. « S’agissant des rixes et autres, le ministre de la Défense est excédé, je dis bien excédé ! J’ai reçu tout comme mes collègues de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine, des instructions fermes de sa part et je ne transigerai pas. C’est désormais tolérance zéro », a menacé le général Ditengou.

Des menaces de sanctions qui montrent bien la complicité tacite des autorités militaires quant à ces dérives pourtant dénoncées depuis des lustres. Et le général Yves Ditengou de promettre : « Tout militaire impliqué sera systématiquement traduit devant un conseil de discipline avec une sanction : la radiation avec perte d’effets et attributs médiatisée pour servir d’exemple ». Voilà qui est dit. Espérons tout bonnement que le message soit reçu par les intéressés.