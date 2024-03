La Fegafoot sonne la fin du National Foot 1 et 2 en formule coupe !

Le récent 62e congrès ordinaire de la Fégafoot a enregistré une décision percutante du président Pierre-Alain Mounguengui, qui a sonné la charge pour dynamiser le football national. Réunissant les passionnés du ballon rond à Libreville le 2 mars dernier, Mounguengui a lancé un appel vibrant à une refonte des championnats nationaux, mettant fin aux formules de coupe actuelles.

Le président de la Fegafoot a déclaré que les championnats nationaux à format coupe, comme celui prévu pour le 30 mars prochain, seront les derniers de leur genre. Son objectif ? Adopter une approche plus universelle, avec des compétitions s’étalant sur 10 mois, offrant ainsi aux équipes gabonaises une préparation adéquate pour briller sur la scène continentale.

Photo de famille des congressistes

Évoquant les défis auxquels est confronté le football gabonais, Mounguengui a appelé à l’unification des forces pour surmonter ces obstacles. Il a insisté sur la nécessité d’une réunion de toutes les parties prenantes du football gabonais pour une « nouvelle messe du football », excluant ainsi toute influence extérieure et promouvant une collaboration interne plus solide.

Cette proposition a été chaleureusement accueillie par les membres présents. Brice Mbika Ndjambou, à la tête de la Ligue nationale de football professionnel (LINAFP), a salué cette initiative comme un pas dans la bonne direction, permettant une véritable implication des acteurs locaux. Le 3e vice-président de la Fégafoot a également apporté son soutien, soulignant l’importance de consulter tous les niveaux du football, des ligues locales à l’élite.

Mounguengui a exprimé sa gratitude envers la LINAFP pour son engagement envers cette cause et a encouragé l’intégration de tous les acteurs du football gabonais dans ce processus. Avec cette nouvelle vision en place, il est temps de passer de la parole aux actes pour revitaliser le football gabonais et le propulser vers de nouveaux sommets de succès.