La Clinique de l’espoir et de l’espérance ouvre officiellement ses portes à Owendo

La Communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon (CMCI Gabon) a procédé ce mardi 4 mai dans la commune d’Owendo notamment au quartier Cité Octra, au lancement officiel des activités d’une nouvelle structure sanitaire au Gabon. Il s’agit de la Clinique de l’espoir et de l’espérance de PROCCL (Prière retraite obéissance à Dieu conquête des âmes communion fraternelle louange à l’Eternel).

Une cérémonie rehaussée, par la présence des représentants de la mairie de la commune d’Owendo, du gouverneur de la province de l’Estuaire, des conseillers de la présidence de la République, du ministère de la Santé et celui de la Promotion des investissements. Trois temps forts ont marqué cet événement, d’abord l’allocution de bienvenue du président de la CMCI Gabon, Calvin Ekoh Ella.

Le président de la CMCI Gabon, Calvin Ekoh Ella

« La structure sanitaire que nous vous présentons ce jour est née de la volonté pour notre communauté de répondre efficacement aux besoins de prise en charge médicale des malades dans différents domaines », a déclaré Calvin Ekoh Ella. « Notre clinique est une entité composé de deux bâtiments d’une superficie de 600 m2. L’un est érigé sur une hauteur de 3 niveaux. L’ensemble de la structure compte 8 salles de consultations », a-t-il rajouté.

L’ambulance fonctionnel de la structure sanitaire

Et de rajouter : « Cette clinique répond aux normes et standards internationaux doté d’un plateau technique de haute technologie, d’un personnel soignant compétent et des médecins spécialisés que nous mettons à la disposition des populations de la commune d’Owendo en particulier et des Gabonais en général afin de leur offrir, des soins de qualité ». Les autres temps forts ont été, la visite guidée de ladite clinique et le repas partagé entre invités et membres du CMCI Gabon.