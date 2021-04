La Chambre des comptes de l’Ogooué-Maritime ouvre ses portes à Port-Gentil

La Première ministre gabonaise Rose Christiane Ossouka Raponda a procédé ce lundi à Port-Gentil, à l’inauguration de la Chambre provinciale des comptes de l’Ogooué-Maritime. Initiée lors des états généraux de la Justice en juin 2003, cette 7e chambre du genre, a pour but de rapprocher la justice du justiciable afin de promouvoir une justice de proximité. À ce titre, la mission de cette institution décentralisée est de recevoir les comptes des comptables publics exerçant dans les localités relevant de sa compétence territoriale.

La construction de cette institution financière locale avait été confiée à Thierrno Bat, une entreprise gabonaise dirigée par Thierrno Gueye. Les travaux ont duré 12 mois de février 2020 à février 2021 en dépit de la pandémie de Covid-19. L’édifice est situé au quartier Ntchenguè dans le 4e arrondissement de Port-Gentil. Il est bâti sur une superficie de 10 000m² et l’ensemble comprend : un bâtiment administratif et dix logements d’astreinte.

La coupure du ruban symbolique

Durant la cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, du premier président de la Cour des comptes et des autorités provinciales, plusieurs discours ont été prononcés. « J’exprime en mon nom et celui des membres de la Cour des Comptes, toute notre gratitude à son excellence monsieur le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature pour la matérialisation pour la 7e fois, d’une chambre provinciale des comptes », a relevé la ministre de la Justice Erlyne Antonela Ndembet Damas.

« J’ai été instruite par le chef de l’Etat afin de procéder à l’inauguration de la chambre provinciale des comptes de Port-Gentil. Le gouvernement par le truchement du premier président de la cour des comptes va procéder également à la réalisation des autres chambres provinciales afin qu’elles soient dotées d’une chambre des comptes », a indiqué à son tour Rose Christiane Ossouka Raponda.

La photo de famille de cette inauguration

Il faut dire que la construction de la chambre provinciale des comptes de l’Ogooué-Maritime découle d’un vaste programme issu des états généraux de la Justice de 2003. Ils préconisaient de doter chaque province d’une chambre de comptes, en leur qualité de juges financiers, afin de contrôler la gestion des deniers publics. Cette inauguration a permis au président de la Cour des Comptes, Gilbert Ngoulakia, de procéder à l’installation d’Isabelle Rachiwa Rolago (présidente de la Chambre provinciale des Comptes) et de Justin Loundou (procureur adjoint).

L’administration est composée d’une vingtaine de bureaux, d’une salle d’audience de 126 m², d’une salle de délibération, d’une salle d’archives et de six salles d’eau entièrement équipées et bien d’autres. Quant aux logements d’astreinte, ils sont constitués : de deux bâtiments à usage d’habitation, de quatre chambres, d’un salon, d’un bureau d’une cuisine, d’une salle à manger et ’une connexion internet haut débit.

La Cour des Comptes, institution de gestion des deniers publics est née de la Constitution de 1962. À cette époque, elle n’était qu’une chambre rattachée à la Cour suprême. Elle ne disposait que de quelques bureaux situés sur un palier qu’elle partageait avec la chambre administrative au Palais de Justice de Libreville. Aujourd’hui elle est désormais implantée dans des bâtiments adaptés au fonctionnement d’une juridiction financière. Elle comprend à ce jour, 18 chambres, dont 7 déconcentrées.