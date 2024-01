La CAF augmente de 40% les récompenses financières de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé jeudi une excellente nouvelle pour les 24 équipes participant à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en annonçant une augmentation significative des récompenses financières. Cette décision intervient dans le cadre des efforts continus de la CAF pour renforcer l’attrait et l’envergure de cette compétition emblématique.

Le grand gagnant de la CAN 2023 se verra gratifié d’une cagnotte exceptionnelle de 7 000 000 dollars, soit environ 4 192 853 700 FCFA, représentant une augmentation remarquable de 40%. Cette annonce a suscité l’enthousiasme parmi les équipes qualifiées, ajoutant une motivation financière significative à leur quête du titre continental.

La CAF a détaillé la grille des récompenses financières, soulignant des incitations supplémentaires pour les équipes à partir des quarts de finale. Les quarts de finalistes recevront désormais une somme de 778 672 830 FCFA, les demi-finalistes 1 497 447 750 FCFA, et le finaliste se verra octroyer 2 395 916 400 FCFA. Cependant, c’est le champion qui remportera le record de 4 192 853 700 FCFA.

Le Dr Patrice Motsepe, président de la CAF, s’est exprimé avec enthousiasme sur cette initiative. Il a souligné que cette augmentation significative des récompenses contribuera au développement du football dans les pays participants, tout en aidant les associations membres dans leur administration. Le président a également rappelé les progrès récents de la CAF, notamment l’augmentation des droits de diffusion de la CAN.

Cette décision de la CAF vise à stimuler la compétition et à inspirer les équipes à atteindre de nouvelles hauteurs. En investissant dans les enjeux financiers de la CAN, la CAF espère contribuer au bien-être global du football africain. La compétition, déjà très attendue, promet d’être encore plus passionnante avec ces nouvelles incitations financières.

Avec ces annonces, la CAN 2023 en Côte d’Ivoire s’annonce comme un rendez-vous majeur du football africain, réunissant les meilleures équipes du continent dans une compétition féroce et déterminante. Les supporters peuvent s’attendre à des matchs électrisants et à des performances de haut niveau, avec des équipes visant non seulement la gloire du titre, mais aussi les récompenses financières qui accompagnent la victoire.