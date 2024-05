L’ONG Conservation Justice résolument engagée à la protection des abeilles au Gabon

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles célébrée ce 20 mai, l’ONG Conservation Justice a réaffirmé dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, son engagement en faveur de la préservation de ces pollinisateurs essentiels. Les abeilles jouent un rôle crucial dans la survie des écosystèmes, la reproduction des plantes à fleurs, ainsi que dans les cultures vivrières et les terres agricoles.

Conscient du faible développement de l’apiculture au Gabon, Conservation Justice, en collaboration avec ses partenaires Blessings Of The Forest (BOTF), Apiculture Service Gabon et Muyissi Environnement, s’emploie à promouvoir cette activité dans les provinces de la Ngounié et de l’Ogooué-Ivindo. Depuis deux ans, l’ONG soutient les communautés locales en fournissant du matériel apicole et en améliorant leurs compétences à travers des formations et un suivi régulier.

Le travail de collecte des apiculteurs

Ladislas Désiré Ndembet, Assistant-Coordonateur Sud de Conservation Justice et Secrétaire exécutif de Muyissi Environnement, a souligné l’importance de ce projet : « Ce projet nous a emmenés à être en contact permanent d’une part, avec les forêts, et d’autre part, avec les communautés qui sont les premières gardiennes de ces forêts. Les abeilles sont une composante de nos forêts et un baromètre de leur qualité. En soutenant l’apiculture, nous aidons à protéger la biodiversité en réduisant la pression sur les forêts causée par les techniques traditionnelles de récolte de miel. »

Un accompagnement de l’ONG, vieux de deux ans

Cette année, la Journée mondiale des abeilles met en avant l’importance d’impliquer les jeunes dans la lutte contre la disparition des abeilles. Au Gabon, de nombreux jeunes des communautés de Saint-Martin des Apindji, Mamiengue, Mouyikou, Kouagna et Ebyeng ont bénéficié de formations en apiculture entre 2022 et février 2024. Ce soutien est rendu possible par le programme de Renforcement de l’Application de la Loi sur la Faune et la Flore (RALFF), financé par l’Union européenne et mis en œuvre depuis 2018 par Conservation Justice. Ces initiatives offrent un espoir pour la survie des abeilles et le bien-être des communautés locales face aux menaces environnementales croissantes.