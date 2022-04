Journée nationale de la Femme et fête de Pâques : les 17 et 18 avril fériés au Gabon

C’est ce qu’annoncent deux communiqués distincts du ministère de l’Emploi. En raison de la journée nationale de la Femme célébrée ce 17 avril, ce dimanche est donc déclaré « férié, chômé et récupérable » sur l’ensemble du territoire nationale, indique le communiqué.

Idem pour les journées du 17 et 18 avril marquant respectivement Pâques et le lundi de Pâques. Ces deux journées sont déclarées « fériées, chômées et payées » sur l’ensemble du territoire gabonais selon les disposition du décret n°22727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, précise le communiqué gouvernemental.

Un long week-end attend donc les gabonais qui ne reprendront le chemin du travail que ce mardi 19 avril.