JO 2024 : les gabonais Wissy Hoye et Noélie Lacour sortent également au premier tour

Contrairement aux deux précédents athlètes gabonais Virginia Aymard et Adam Mpali entrés en lice aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula (athlétisme) et Noélie Lacour (natation) ont montré une certaine combativité ce samedi. Bien qu’éliminés dès le premier tour, le sprinteur gabonais a terminé 3e de sa série tandis que la nageuse a fini en tête de sa série.

Le Gabon continue d’enchainer les éliminations dès le premier tour de ses athlètes. Si avec Virginia Aymard et Adam Mpali les défaites ont été plus que cuisantes, cela n’a pas été totalement le cas avec Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula (athlétisme) et Noélie Lacour (natation) qui n’ont pas démérité face aux grosses pointures en présence.

Wissy Franck Hoye sorti au tour préliminaire

La matinée a débuté avec le départ du 100m où Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula (27 ans) prenait le départ de la série 6. Le Gabonais a terminé à un cheveu de la qualification pour le tour suivant, en terminant 3e en 10.59 secondes derrière le Panaméen Arturo Harmodio Deliser Espinosa (10.34) et le Seychellois Dylan Sicobo (10.51). Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque série arrachaient la qualification.

Avec cette performance certes insuffisante, Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula a su redonner espoir au public gabonais, qui reste en attente de médaille. Il termine ainsi 17e de ce tour préliminaire sur les 45 sprinteurs y ayant pris part. Un résultat assez bon au regard des précédentes performances de la délégation gabonaise à ces Jeux.

Noélie Lacour sort le grand jeu mais encore insuffisant

Après l’athlétisme, la natation a pris le relais à 11h00. La nageuse gabonaise Noélie Lacour (17 ans) n’a pas fait dans la dentelle pour le départ de la série 4 du 50m nage libre dames. Elle a terminé au sommet en 27.68 secondes devant 7 autres athlètes dont la Brunéienne Hayley Wong (28.52) et la sprinteuse de Tonga Noelani Malia Day (28.60).

Malheureusement, pour se qualifier, seules les 16 meilleures nageuses en termes de chrono pouvaient y prétendre. Malgré cette belle performance, la Gabonaise a terminé 46e sur 79 de l’ensemble des 10 séries du 50m nage libre de la compétition. Là encore, une performance encourageante. Il ne reste plus qu’une athlète gabonaise dans ce tournoi.

Emmanuella Atora Eyeghe : Dernière chance de médaille

Emmanuella Atora Eyeghe (24 ans) clôturera la participation gabonaise en taekwondo dans la catégorie des moins de 57 kg. La taekwondoïste entrera en compétition pour les quarts de finale le 8 août 2024 à 10h35 au Grand Palais de Paris, dans le 8e arrondissement. Elle est l’athlète qui concentre les plus grandes chances de médaille pour cette délégation.