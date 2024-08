JO 2024 : Wissy Yenda Moukoula et Noélie Lacour, deux espoirs de médaille du Gabon ce samedi !

Alors que le Gabon ne compte plus que trois athlètes engagés aux Jeux Olympiques Paris 2024 après l’élimination de Virginia Aymard (judo) et Adam Mpali (natation), les regards sont plus que jamais tournés vers les deux athlètes entrant en lice ce samedi matin. À quelques heures de cet instant crucial pour le Gabon, Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula (athlétisme) et Noélie Lacour (natation) affichent sérénité et détermination pour aller au sommet de cette compétition mondiale.

Franck Hoye Yenda Moukoula : Prêt à se donner à fond

Le sprinteur gabonais, Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula, est déterminé à tout donner lors de son entrée en compétition dans la série 6 du 100 mètres ce samedi 03 août à 10h35. « Je me sens bien, je suis en pleine forme, je m’entraîne chaque jour. Par contre, ce vendredi, je vais stopper avec l’entraînement sur instruction de mon coach », a-t-il déclaré à nos confrères de l’AGP, confiant en ses préparations.

Le sprinteur gabonais

Franck a souligné l’importance du soutien moral de son coach, qui ne cesse de le motiver et de renforcer son mental. « Mon coach essaie de me motiver au maximum, c’est la personne avec qui je suis le plus en contact. Il me demande sans cesse d’avoir le mental. C’est vrai qu’il y a des athlètes un peu rapides, mais aussi ceux de mon niveau. Donc le plus important est de me donner à fond et surtout rester concentré », a-t-il ajouté. Il souhaite également que le peuple gabonais suive sa course avec attention pour comprendre l’intensité et la complexité d’un 100 mètres.

Noélie Lacour : Confiance et sérénité avant la compétition

La nageuse gabonaise, Noélie Lacour, exprimé sa confiance avant son entrée en compétition ce samedi 3 août à 10h00 dans la série 4 du 50 mètres nage libre. « Je me sens confiante, je m’entraîne tous les jours et j’ai de bonnes sensations. J’ai donc hâte et j’essaie de ne pas me mettre trop de pression. J’ai vu les lieux de la course pour me familiariser avec l’environnement, afin de m’habituer un peu. J’ai un entraînement une fois par jour. J’espère que ça ira moralement », a-t-elle déclaré.

La nageuse gabonaise

Noélie reconnaît le niveau élevé de la compétition et espère réaliser un bon temps pour donner une bonne image du Gabon. « Le niveau est très élevé. J’ai vu la série dans laquelle je suis inscrite, et ce serait bien de réaliser un bon temps et d’obtenir le meilleur classement possible dans ma série, car cela donnera une bonne image du pays », a-t-elle ajouté, déterminée à représenter son pays avec fierté.

Les deux athlètes gabonais sont prêts à relever le défi olympique, avec l’espoir de réaliser des performances mémorables pour eux-mêmes et pour leur nation.