Indépendance an 62 : Le Gabon décrète les 15, 16 et 17 août fériés, chômés et payés

Le Gabon célèbre le 17 août prochain son 62e anniversaire d’indépendance avec au programme parade militaire, concerts et feux d’artifice. Pour permettre à tous les gabonais présents sur le territoire national de commémorer dans la paix et l’harmonie, les autorités ont décidé d’offrir à la population active des jours de congés payés. À cet effet, le ministère du Travail a dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, informé l’opinion nationale et internationale que les journées du 15, 16 et 17 août 2022 prochains seront fériés, chômées et payées.

« Le ministère de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail, porte à la connaissance des travailleurs, des employeurs ainsi qu’à toute la communauté nationale que, conformément aux dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République Gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées de lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 août 2020, marquant respectivement l’Assomption et la Fête Nationale, sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national », stipule le communiqué officiel.

Pour ces festivités, les gabonais auront ainsi droit à un long week-end de 5 jours qui devrait débuter pour certains dès ce samedi.