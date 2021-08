Indépendance an 61 : Très long week-end en perspective pour les gabonais

Ce mardi 17 août, le Gabon célèbrera ses 61 ans d’indépendance concédée au pays à l’issue d’un referendum par l’ancienne puissance coloniale qu’est la France. Une fête nationale qui s’accompagne cette année d’un très long week-end qui s’étendra jusqu’à mardi en raison de nombreux jours fériés qui jalonneront le mardi fatidique dès ce dimanche. Ce qui fait pas moins de 4 jours de fête en perspective.

Selon un communiqué du ministère du Travail, « conformément aux dispositions du décret n°00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998 règlementant le régime des jours fériés en république gabonaise et modifié en son article 2 par le décret n°000484/PR/MTE du 26 mai 2004, les journées du dimanche 15, lundi 16 et mardi 17 aout 2021, marquant respectivement l’Assomption et la Fête nationale, sont déclarés fériées, chômées et payées sur l’ensemble du territoire national ».

Un long week-end férié qui débutera donc ce vendredi pour les uns et dimanche pour l’ensemble des gabonais et ce, sur toute l’étendue du territoire national.