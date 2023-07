Guylaine Assengone Mvie : « AMG Global lancé à Metz le 15 juillet est l’expression que tout est possible »

Les rédactions d’Info241 et de Star241 ont rencontré à Metz (France) Guylaine Assengone Mvie, promotrice de la « Grande soirée gala » qui aura lieu le 15 juillet dans cette ville de l’est de la France. Cette gabonaise d’une trentaine d’années, revient sur le lancement de sa structure évènementielle baptisée AMG Global Events dont cette soirée servira de rampe de lancement. Lecture.

Info241 : Présentez-vous auprès de nos lecteurs. Qui est Guylaine Assengone Mvie (GAM) ? Votre parcours.

Guylaine Assengone Mvie : Bonjour. Je suis madame Guylaine Assengone Mvie, fondatrice de l’agence événementielle AMG GLOBAL EVENTS. Je suis originaire du Gabon. Je suis arrivée en France en 2010 dans le cadre de mes études en école de commerce. Je suis passionnée par l’organisation d’évènements depuis plusieurs années maintenant ; J’ai commencé lorsque certaines personnes me demandaient de gérer et de coordonner des hôtesses lors de leur mariage, ou d’organiser des évènements privés. Cela m’a permis d’acquérir une solide expérience dans la planification et la gestion d’évènements de tous types.

Au fil des années, j’ai également développé des compétences en gestion d’équipe, en négociation avec des fournisseurs et en création de concepts originaux pour offrir des expériences uniques à mes clients. Fort de mon expertise et de ma passion pour l’événementiel, j’ai décidé de lancer ma propre agence événementielle, AMG GLOBAL EVENTS. J’ai eu l’honneur également d’être présidente de l’association des étudiants gabonais de Metz BANA BA GABON, ce qui m’a permis de nouer des connexions avec d’autres leaders associatifs et de collaborer avec eux ainsi qu’avec des élus locaux.

AMG GLOBAL est une nouvelle agence événementielle portée par une gabonaise à Metz (Moselle-France). D’où vous vient cette idée d’entreprise ? Et quels sont les services proposés par votre agence ?

Guylaine Assengone Mvie : L’idée de créer AMG GLOBAL m’est venue de ma passion pour l’organisation d’évènements et de mon désir de partager cette passion avec les autres. Ayant vécu au Gabon et étant maintenant basée à Metz, je souhaite créer un pont entre ces deux cultures pour offrir des services événementiels uniques et de qualité à la fois en France, au Gabon et pouvoir obtenir des marchés dans d’autres pays.

Les services proposés par AMG GLOBAL sont diversifiés et adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Sur du long terme, nous souhaitons offrir une gamme complète de services événementiels, allant de la conception et la planification, à la coordination et la gestion de l’évènement lui-même. Pour le moment, nous proposons essentiellement comme service de la mise à disposition du personnel (hôtesses) pour des évènements comme des mariages, des séminaires, des cérémonies de gala, etc…

Notre agence a déjà été contactée pour réaliser une mission de distribution de prospectus et le client souhaitait recruter 3 hôtesses pour cette mission. Cela s’apparente plus ou moins à une agence d’intérim sauf que les agences d’intérim sont soumises à une règlementation assez spécifique. Aussi, les hôtesses de AMG GLOBAL réalisent les missions afférentes à la gestion d’un évènement : accueil du public/invités, installation, service en salle, rangement, etc… Notre objectif principal est d’offrir à nos clients des services de qualité, créatifs et personnalisés, en mettant l’accent sur l’excellence et la satisfaction du client.

Est-ce facile pour une jeune gabonaise, africaine d’entreprendre en France ? Quelles sont les difficultés rencontrées et les passerelles de solutions ?

Guylaine Assengone Mvie : Rien n’est facile de base et encore plus lorsque l’on n’est pas natif du pays dans lequel on vit, j’irai encore plus loin en rajoutant que c’est d’autant plus difficile lorsque l’on est une femme car tu dois concilier ta vie de mère de famille, parce que je suis maman à ta vie professionnelle et en plus à ta vie d’entrepreneur. Ça n’a pas été facile je l’avoue mais il faut être persévérant et déterminé parce que ce n’est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire.

Il est difficile de savoir vers qui se tourner pour avoir un accompagnement, un encadrement pour tout ce qui concerne les démarches administratives, les démarches juridiques, d’immatriculation, etc…En plus, pour obtenir un financement ce n’est pas donné, il faut se lever, il faut bouger et aller frapper à plusieurs portes jusqu’à ce que ça marche. Il ne faut en aucun cas se mettre des limites.

Je n’ai pas hésité à contacter la chambre de commerce qui met en place des réunions sur différents thèmes pour les personnes désireuses d’entreprendre.

Au-delà de ça, l’une des structures qui a véritablement été d’une grande aide pour la création de mon entreprise c’est l’association ADIE, qui nous met en relation avec des conseillers qui nous accompagnent à mettre sur pied notre projet de création d’entreprise. C’est avec eux que j’ai pu effectuer la plupart des démarches liées à la création de mon agence événementielle.

Quel est le programme de projet de lancement et de la soirée de Gala ? Quelles sont les modalités de participation ?

Guylaine Assengone Mvie : Un discours d’ouverture et de présentation de AMG GLOBAL sera fait le 15 juillet prochain lors de cette soirée de gala, ce sera l’occasion justement de faire un tour complet de la structure et de la faire connaitre à celles et ceux qui ne la connaissent pas encore. Ensuite, l’essentiel de ce lancement tournera autour de cette soirée de gala qui verra la participation de plusieurs artistes locaux (chanteurs, groupe de danse) le tout agencé par la prestation de l’un des dj les plus connu de la région qui animera la soirée.

En ce qui concerne les modalités de participation, le prix d’entrée est fixé à 15 euros avec un plat de nourriture offert et sur place la possibilité de se restaurer pour les personnes qui le souhaiteront et de se rafraichir.

Vous avez noué plusieurs partenariats aussi bien à Metz qu’à travers la France mais aussi au Gabon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Guylaine Assengone Mvie : Exactement ! J’ai la grâce d’avoir conservé de bonnes relations avec des personnes avec qui j’ai eu l’opportunité de collaborer durant l’époque où j’étais présidente d’association et c’est dans ce contexte que ces personnes se sont proposées de m’apporter leur soutien en établissant des partenariats entre mon agence et leurs structures. L’objectif à long terme est bien entendu de travailler ensemble et de mettre sur pied des projets concrets et innovateurs afin d’aider aussi pourquoi pas les plus jeunes.

Mon intention n’est nullement de me limiter car j’aspire à collaborer avec des entreprises basées au monde entier et pourquoi pas à créer de nouveaux de nouveaux marchés. J’en profite par ce canal pour remercier l’ensemble de partenaires qui m’accompagnent dans ce projet.

Votre message à la jeune femme gabonaise.

Guylaine Assengone Mvie : J’ai envie de lui dire qu’elle peut tout accomplir si et seulement si elle y croit et qu’elle travaille dur. Tout est possible à celui/celle qui croit, c’est une vérité et il ne faut jamais abandonner peu importe les difficultés de la vie.

Je souhaite encourager toutes ces jeunes filles qui ont des rêves en elles mais qui n’osent pas se lancer ; Il faut avoir de l’audace, ne pas avoir honte de demander des conseils et de l’aide, il ne faut pas mépriser les petits commencements et par-dessus tout il faut s’entourer de personnes positives. Merci à vous.

Propos receuillis par Rostano Mombo