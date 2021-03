Guinée équatoriale : une explosion fait plusieurs morts dans la seconde ville du pays

Les populations équatoguinéennes de Bata sont dans la psychose. Ce dimanche après-midi, une forte détonation vient de se faire entendre suivie d’une épaisse colonne de fumée. Alors que certains vaquaient tranquillement à leurs occupations quotidiennes et d’autres le culte dominical, une forte explosion s’est faite entendre du côté du quartier résidentiel Nkoantoma qui abrite également un camp militaire.

Quelques victimes de cette explosion

Ce qui a fait croire à certains qu’il se serait agit d’une déflagration de la garnison de ce camp, avant que d’autres témoignages recueillis sur place n’avancent l’hypothèse d’un crash d’avion au-dessus de la deuxième ville la plus peuplée et plus importante du pays. Outre l’épaisse colonne de fumée perceptible, la secousse a également été ressentie à plusieurs dizaines de mètres à la ronde, causant d’importants dégâts matériels. Des véhicules renversés et des maisons totalement défoncées.

Plusieurs bruits de sirènes et des sapeurs pompiers, et des services sanitaires encore entendus à travers la ville, présagent d’un nombre important de victimes qui restent à déterminer. De même que les causes exactes de ce drame. Nous y reviendrons.