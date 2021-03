Gilles Bertrand Ongondja Koumoue rebelotte à la tête de la Fégakama

Et de deux pour Gilles Bertrand Ongondja Koumoue ! Le président sortant de la Fédération gabonaise de karaté do et arts martiaux affinitaires (Fégakama) a été élu hier pour un second mandat. Pour y parvenir, il devait venir à bout de son challenger Jean-René Akoghet au cours d’une assemblée générale élective tenue samedi à l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) de Libreville.

Au terme du vote des 27 délégués-électeurs, Gilles Bertrand Ongondja Koumoue a obtenu 17 voix contre 10 pour son rival Jean-René Akoghet qui n’a pas démérité. Soit 62,96% des suffrages. Une victoire confortable pour le sortant qui a reçu les félicitations de son adversaire, le scrutin ayant été clairement transparent.

Gilles Bertrand Ongondja Koumoue rempile pour quatre ans supplémentaires à la tête du karaté gabonais, lui qui était arrivé aux manettes fédérales le 11 février 2017. Il avait battu lors de ce scrutin, le président sortant de l’époque Paterne Dicka.