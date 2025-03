C’est la réponse donnée vendredi par Thierry Dieudonné Mouyouma lors de la récente conférence de presse à Libreville. À l’approche de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur gabonais met l’accent sur l’essentiel : prendre les trois points contre les Seychelles, sans se focaliser sur le goal-average.

Si journalistes et supporters espèrent une victoire éclatante des Panthères ce jeudi 20 mars à Franceville, à l’image des lourdes défaites infligées aux Seychellois par leurs précédents adversaires, Mouyouma préfère la prudence. « Contre les Seychelles, on a plus besoin de 3 points qu’autre chose », a-t-il insisté.

L’arrivée ce lundi de certaines stars de la sélection gabonaise de football

Selon lui, l’important est d’éviter les faux pas qui pourraient peser lourd au terme des 10 journées de qualification. Pour rappel, les Seychelles ont encaissé 22 buts et n’en ont inscrit que 2 en 4 matchs, tandis que le Gabon affiche un bilan de 7 buts marqués pour 5 encaissés.

Les Panthères entameront ensuite la phase retour contre le Kenya le 23 mars, une équipe déjà battue difficilement (2-1) et qui présente une défense plus solide (3 buts encaissés seulement). Sur cette rencontre, Mouyouma a été clair : « La victoire ou ne pas perdre ». Une gestion stratégique essentielle pour rester dans la course au Mondial 2026.