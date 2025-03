Élim. Coupe du Monde 2026 : Mouyouma dévoile ses 25 contre les Seychelles et le Kenya

Les Panthères du Gabon entrent dans la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, avec les 5e et 6e journées du groupe F au programme. Deux rencontres cruciales détermineront leur avenir dans la compétition : contre les Seychelles le 20 mars 2025 et face au Kenya le 23 mars 2025. À l’occasion de cette ultime phase de qualification, le sélectionneur Thierry Mouyouma a rendu publique ce vendredi à Libreville la liste des 25 joueurs convoqués pour ce regroupement déterminant.

Il s’agit d’une liste comprenant 4 gardiens, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 7 attaquants. Pas de grands changements dans cette liste, si ce n’est l’arrivée de joueurs évoluant dans le championnat national, qui a repris cette saison après deux années blanches et le retour d’André Poko Biyogo. Le Gabon, actuellement deuxième avec 9 points, reste en lice pour la qualification, mais devra impérativement s’imposer face aux Seychelles et au Kenya pour conserver ses chances de terminer en tête du groupe.

Les 25 joueurs convoqués et classement du groupe

Voici les joueurs retenus pour ces deux rencontres décisives :

Gardiens de but

Junior Noubi Fotso

Marius Mbaba Loyce

Patrick Menene M.

Anse Ngoubi Demba

Défenseurs

Antony Oyono

Jérémy Oyono

Johann Obiang

Jacques Ekomie

Aaron Appindangoye

Bruno Ecuelé Manga

Michel Mboula

Alex Mouketou

Milieux de terrain

Mario Lemina

Ruben Loufilou

Samake Nze

Guelor Kanga

Medwine Biteghé

André Poko Biyogo

Attaquants

Denis Bouanga

Jim Allevinah

Shavy Babicka

David Sambissa

Van Mobili

Pierre-Emerick Aubameyang

Yoann Nono

Classement du groupe F de ces éliminatoires

Avant ces matchs, voici le classement actuel du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (Zone Afrique) :

Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Côte d’Ivoire 10 4 3 1 0 12 0 +12 2 Gabon 9 4 3 0 1 7 5 +2 3 Burundi 7 4 2 1 1 8 6 +2 4 Kenya 5 4 1 2 1 7 3 +4 5 Gambie 3 4 1 0 3 9 9 0 6 Seychelles 0 4 0 0 4 2 22 -20

Un clin d’œil à la troisième division

Dans sa prise de parole, Thierry Mouyouma a tenu à souligner un fait marquant : la convocation d’un joueur du championnat de troisième division. « Cette liste comporte un joueur du championnat de troisième division que nous suivions depuis la saison dernière et que nous avons encore évalué cette saison », a-t-il déclaré. Un choix symbolique qui met en valeur un championnat qui, malgré les difficultés organisationnelles des premières et deuxièmes divisions, a su maintenir une activité régulière.

Interrogé sur les faiblesses défensives observées lors des précédentes compétitions, le sélectionneur a précisé : « Nous n’étions pas en train de dire que ces quatre défenseurs n’étaient pas bons, mais que l’esprit défensif de l’équipe dans son ensemble devait s’améliorer ». Il a rappelé que les premiers défenseurs sont les attaquants et que leur travail impacte directement la solidité du bloc équipe.

Le retour d’André et la gestion des pressions

L’une des grandes interrogations concernait le retour d’André Poko au sein du groupe. Face aux critiques et aux soupçons de pression extérieure, Mouyouma a été tranchant : « Même si on écrit 10 000 fois dans la journée pour appeler X, je ne ferais pas ce qu’on me dicte. La voix de la raison a prévalu. » Il a justifié cette décision par la qualité de meneur et de footballeur du joueur, ainsi que par le besoin de renforcement au milieu de terrain en vue des prochaines échéances.

Autre point abordé, la convocation inhabituelle de quatre gardiens de but. Une décision motivée par les exigences de la FIFA, qui impose la présence de trois gardiens sur le banc en cas de match de qualification pour la Coupe du Monde. Mouyouma a rappelé l’incident de novembre 2023 où, suite à une blessure, l’équipe avait failli se retrouver en infraction avec la réglementation, risquant ainsi une défaite administrative.

L’absence de certains joueurs et la notion de performance durable

Parmi les absents de cette sélection, Noa Lemina et Babou Boukoum ont fait partie des noms les plus remarqués. Noa Lemina, blessé, ne pouvait être convoqué. Quant à Boukoum, Mouyouma a insisté sur l’importance d’une performance régulière pour mériter une place : « Nous avons dit aux joueurs que nous avons besoin de prestations à répétition et d’une implication totale. »

Mouyouma et son staff auront la lourde tâche de composer une équipe compétitive capable d’arracher des résultats positifs. La qualification reste un objectif atteignable, mais chaque joueur devra donner le meilleur de lui-même pour porter haut les couleurs du pays. Ces 5e et 6e journées s’annoncent décisives pour les Panthères du Gabon, qui rêvent d’écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique.