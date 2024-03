Gabon vs Sénégal : Mouyouma dévoile ses 26 Panthères sans Aubameyang et Boupendza

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Gabon, Dieudonné Thierry Mouyouma, a dévoilé ce vendredi 8 mars la liste des joueurs convoqués en prélude au match amical contre le Sénégal prévu pour le 22 mars en France. L’entraîneur a opté pour une sélection qui ne comprend pas certains joueurs de renom, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Aaron Boupendza et André Biyogo Poko.

Dieudonné Thierry Mouyouma a rendu ses arbitrages en vue du prochain match international des Panthères du Gabon. La présentation des 23 joueurs sélectionnés s’est déroulée au siège de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) à Owendo. Bien que ce match soit principalement destiné à évaluer les effectifs et la cohésion de l’équipe, Thierry Mouyouma a choisi de maintenir l’exclusion d’Aubameyang et Boupendza de l’équipe.

Les visages des joueurs convoqués

La liste des joueurs convoqués comprend quatre gardiens de but, huit défenseurs, sept milieux de terrain et sept attaquants. Parmi les noms retenus figurent Denis Bouanga, Mario Lemina, et d’autres joueurs prometteurs qui auront l’occasion de montrer leur talent lors de cette rencontre amicale. L’équipe des Panthères se prépare ainsi à affronter les Lions de la Teranga dans un match qui s’annonce comme un test crucial pour les deux équipes.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens (4) :

Ans Ngoubi

Loyce Mbaba

Loïc Owono

Stane Essono

Défenseurs (8) :

Bruno Ecuele Manga

Aaron Appidangoye

Jacques Ekomie

Alex Moucketou

Yannis Mbemba

Michel Mboula

Lionel Obame

Milieux (7) :

David Sambissa

Eric Bocoum

Vilmy Rissonga Lemboma

Clench Loufilou Ndalla

Guelor Kanga Kaku

Mario Lemina

Medwin Biteghe

Attaquants (7) :