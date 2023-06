Gabon vs RDC ce dimanche : le maire de Franceville promet des sous au premier buteur

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Gabon et la RDC promet d’être épique. Pour ajouter une couche à la victoire gabonaise, le maire PDG de Franceville (Haut-Ogooué, nord-est du Gabon) Joachim Lekogho a décidé de sortir son carnet de chèques pour honorer le premier but du Gabon contre la RDC, ont rapporté mardi nos confrères de l’AGP.

Le premier buteur des Panthères du Gabon empochera la modique somme de 300 000 FCFA. Un montant plutôt dérisoire pour des internationaux qui brassent des millions notamment dans leurs clubs en Europe. Un geste qui marque tout de même le soutien maire et celui de la ville aux Panthères du Gabon arrivées ce mercredi à Bongoville.

Une rencontre à haut enjeu ce dimanche au stade Rénovation de Franceville pour les Panthères qui devront tout donner pour tenir en échecs les Léopards de la RDC qui entendent eux aussi prendre leur revanche sur le Gabon qui les avaient battu 1 but à 0 lors de la première journée de ces éliminatoires.