Gabon vs Kenya : Aubameyang écarté de la liste des convoqués de Thierry Mouyouma

La nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon a rendu publique ce mardi la liste de ses 23 joueurs convoqués pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2026. Une liste de joueurs où l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang a clairement été écarté pour faire la place à de nouveaux talents.

Déjà absent pour des raisons médicales à la convocation du match amical le 17 octobre face au Syli National de Guinée, Pierre-Emerick Aubameyang a totalement été blacklisté de la liste des joueurs convoqués par le coach Thierry Mouyouma. L’on ne connaitra pas les raisons officielles de cette éviction car le nouveau sélectionneur n’a pas tenu de conférence de presse.

Les 23 joueurs convoqués

De plus, en raison de l’absence du gardien titulaire Jean-Noël Amonome pour avoir écopé d’un carton rouge valant suspension d’un match, Thierry Mouyouma a fait appel à deux nouveaux gardiens : Anse Ngoubi Demba (US Raon-l’Étape) et Loyce Marius Mbaba (Mangasport). A ces nouveaux visages s’ajoute le retour en sélection du défenseur central Urie-Michel Mboula (Sanliurfaspor, Turquie).

Un renfort dont aura besoin la tanière des Panthères pour ce premier grand match du nouveau coach dont les attentes sont grandes vis-à-vis des supporters. Notons que la rencontre contre les Harambee Stars du Kenya aura lieu le 16 novembre à 17h00 à Franceville. Suivra la seconde confrontation trois jours plus tard contre les Hirondelles du Burundi cette fois à Dar es Salam (Tanzanie). Deux matchs comptant pour les deux premières journées des éliminatoires du groupe F zone Afrique de la 23ᵉ édition de la Coupe du monde de football.