Fin de la 1ère édition des assises de la presse Port-Gentillaise

La première édition de la presse Port-Gentillaise s’est tenue les 25 et 26 mars. Organisée par la sous-section de l’Union de la presse francophone (UPF) de l’Ogooué-Maritime en collaboration avec la direction générale de la Communication, elle avait pour thème : « la presse Port-Gentillaise, hier et aujourd’hui ». « Plus que jamais nous devons penser intérêt collectif de la presse locale. Car la survie du métier en dépend. Et partant, la condition sociale du journaliste Port-Gentillais », a déclaré Christelle Ntsame la promotrice des assises.

Une vue des travaux

La création du collectif et d’un comité des journalistes, faire la rencontre prochaine des promoteurs des chaines, l’implication de la direction générale de la Communication et l’appui de la Haute autorité de la communication pour la matérialisation et la survie des chaînes sont là quelques recommandations faites lors des assises. Des assises qui se tiennent dans un contexte particulier avec la situation délétère de plusieurs journalistes de télévisions et radios. Certains sont laissés pour compte depuis 3 ans et leurs droits sociaux n’ont jamais été respectés après leur mise en congés techniques.

« J’ai été impressionnée par la qualité des travaux et je ne regrette pas d’être venue ici à Port-Gentil pour y prendre part à ces assises. J’ai pris note des recommandations elles seront prises en compte. Je prie que ces assises se perpétuent dans l’avenir », a précisé Hermine Otounga, directrice générale de la Communication. Afin de discuter des problèmes liés à la corporation, ces assises se veulent désormais biennales et réunira probablement lors des prochaines rencontres, tous les professionnels de la communication de l’ensemble du pays et pourquoi pas, ceux des pays voisins.