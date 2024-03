Femme active #8 avec Dallia Arielle Azizet

« Femme active » #8, l’émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée est Dallia Arielle Azizet, ingénieure des eaux et forêts, sortie de l’école nationale des eaux et forêts en 2007 et responsable d’administration au ministère des Eaux et Forêts depuis 2008. Très active dans le monde de la conservation, elle milite auprès de plusieurs ONG nationales et internationales.

